甄采浠疑戀上冇腳雀仔張佳添　感覺被保護開腔回應「膊頭之交」

54歲的張佳添（添Sir）早前被《香港01》獨家拍到與黃宗澤舊愛、憑《愛回家》高小姐一角入屋的甄采浠（甄詠珊）在商場搭肩攬腰表現相當親密，儼如熱戀中的情侶。張佳添昨日（24日）為《中年好聲音4》海選擔任評審時接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身八年，但永不孤單」，很喜歡單身Single感覺；而與甄采浠純為「膊頭之交」，鼓勵才俊型男追求女方。這隻「冇腳雀仔」不願停下來，卻被網民鬧爆「唔認數」。

張佳添否認戀情。（資料圖片/陳順禎攝）

張佳添澄清與甄釆浠是「膊頭之交」。（資料圖片/陳順禎攝）

音樂才子張佳添被爆與《愛回家》高小姐甄釆浠（甄詠珊）拍拖，兩入搭肩攬腰相當親密，相差12年的戀情成為城中熱話。（資料圖片/陳順禎攝）

搭膊攬到實。（資料圖片/陳順禎攝）

被張佳添稱讚是「優質女士」的甄采浠，被問對「膊頭之交」看法，她今日（25日）以短訊回覆《香港01》，似乎有弦外之音：「因為我都好享受單身，佢（張佳添）係想保護我，當然佢都係好優質嘅人，教識我好多嘢，我學識咗點樣好好同自己談戀愛，希望大家可以俾啲空間我哋。其實大家咩關係，對我哋嚟講一啲都唔重要，做人快樂係最重要。」

另張佳添則回覆表示：「就住呢件事我不會再作回應了，希望給予一點空間。」

甄采浠對「膊頭之交」另有看法。（ig@carisayan123）

甄采浠稱張佳添在保護佢。（資料圖片）

點擊睇更多鍾采浠靚相：

+ 3

現年42歲的甄采浠曾公開承認與黃宗澤拍拖，近年憑《愛·回家之開心速遞》「高小姐」成功入屋，至去年年底約滿離巢。她的戀愛理念似乎與張佳添十分相近，2020年曾在IG出Po寫道：「大家有感覺到濃濃的秋意嗎？聽說秋天是戀愛的季節，你們都戀愛了嗎？我呢？我跟自己已經談了一場三十多年的戀愛，很穩定的！大家放心！🤣🤣🤣🤣🤣」，與張佳添說「跟自己談戀愛」不謀而合。