娛圈富婆十幾萬私伙珠寶為TVB宣傳　自爆摑佘詩曼：嚇到臨記呆咗

73歲程可為因常飾演媽媽或長輩角色被封為「御用阿媽」，2009年在劇集《宮心計》中飾演「蔡尚宮」至今仍為人印象深刻。程可為幾年前改簽一年一騷，對TVB感情深厚的她曾明言感到似被遺棄，想通後以自由身接Job，近來更與佘詩曼興奮開工演《新聞女王2》。投資物業有道的她早已是圈中小富婆，有報道指日前她單計香港香港物業，保守估計有2,500萬身家。日前程可為以靚爆貴氣Look現身中環為TVB宣傳，接受《香港01》訪問更爆出動價值十多萬的「私伙嘢」！

程可為有「御用阿媽」之稱。（TVB截圖）

程可為日前在中環被網民捕獲，她穿上中式黑色套裝，頸上戴有一條綠色頸鏈、手上戴住一隻大大粒戒指，更孭住LV手袋，化上精緻妝容，獲網民大讚珠光寶氣，精神又靚女！網民又拍下程可為獨自離去的照片，平時生活相當貼地！

程可為2009年《宮心計》中飾演「蔡尚宮」。（TVB截圖）

程可為接受《香港01》訪問，指當日活動要行紅地毯，故精心打扮，她表示：「黑鼆鼆一套衫，咪襯啲首飾，有啲貴氣。」她透露細佬從事珠寶相關代理行業，故送給程可為一套歐洲培養的玉石。她認為貴氣打扮是尊重場合：「我尊重TVB叫得我去做工、宣傳，我尊重呢個節目同自己，咪盡量扮靚啲囉！」她指身為73歲演員「唔打扮更加老」，仍想爭取演更多不同角色，她笑謂：「而家我仲唔係老到冇記性，仲唔爭取時間發揮？」

另外，程可為透露已拍完《新聞女王2》。戲中她飾演向找佘詩曼晦氣的受害人家屬，程可為在中環「大大巴」摑向佘詩曼，「一Take過」便完成，她憶述：「『啪！』一聲好響，打落佘詩曼度，嚇到臨記呆咗。跟住佘詩曼話：『唔好再NG啦吓導演！』導演話：『知道啦，你同大姑拍檔仲使擔心，一巴就搞掂！』」程可為透露常被朋友勸退休，不過被叫到又戲癮起，她說：「好過坐喺屋企『發吽哣』！」她又感恩作為演員「咁耐仲有人記得你係好幸運！」

程可為爆身上「私伙嘢」值十多萬。（小紅書）