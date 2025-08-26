47歲楊思琦傳擁半億身家　曾被蔡瀾勸唔好慳：我都有買名牌袋

現年47歲的楊思琦是圈中出名的「慳妹」，自小在大坑西新邨長大，2011年當選港姐冠軍後，短短五年就成功上車，聽從曾任職銀行的母親建議買樓，以400萬買入長沙灣泓景臺920呎單位，一年後再斥263萬元買麗港城中層單位，持貨兩年賣出賺150萬！近年有報道指思琦擁有約5個物業，分布於將軍澳、藍田、觀塘及荔枝角等地，並有投資股票、基金、債券及外匯等多樣化投資項目，坐擁半億身家，絕對是圈中的小富婆。

傳聞楊思琦密密賺，擁有半億身家。（資料圖片/潘樂文 攝）

靠自己能力：唔使鵪鶉咁樣

楊思琦日前接受《香港01》專訪，對於傳聞指她身家豐厚，她笑著回應：「入行到依家都係自己拼搏努力，做到幾多就幾多。好多人查到我有咩物業，其實都係自己努力嘅成果，好開心自己有能力，有能力時候講嘢都大聲啲，唔使鵪鶉咁樣。」

買衫接受中低價錢

多年前，楊思琦曾被已故才子蔡瀾勸告不要太過慳，思琦想了一想，掩著嘴笑說：「好似係，我唔知呀，可能覺得藝人出嚟嘅形象，打造嘅衫、妝鞋、look，無論點花費都係值得嘅，因為呢個就係你個品牌。但我係慳妹，又係屋邨港姐，覺得應使則使，最重要着出嚟啱自己，或者展現到舒服自然，有自己風格。其實着咩冇所謂，唔一定價格去到天花板，着到中價，或低啲價錢，但配搭好都ok。」

思琦記得蔡瀾曾勸佢唔好慳，掩嘴笑。（資料圖片/潘樂文 攝）

蔡瀾覺得藝人要有個人形象。（影片截圖）

問到可會購買名牌？她說：「我都有，我都有名牌㗎，但好多時買咗擺喺度冇用呀，唔知點解買咗係放喺度，好嘥。」是否不捨得使用？她說：「唔係，每日都咁煩忙，好少用咁多心思、精神摷返我屋企個袋出嚟，再襯吓邊樣嘢。最簡單就最舒服，但其實名牌手袋我都有，但唔會將所有名牌集中喺自己身上。鍾意個款都可以滿足吓自己、獎勵自己都應該，做嘢都辛苦，人生咁辛苦為咩，除為自己，梗係為家人，獎勵吓自己就有更多動力。」

楊思琦覺得着衫舒服最重要。（資料圖片/陳順禎 攝）

佢話都有買名牌。（資料圖片/陳順禎 攝）