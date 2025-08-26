梁敏巧被影到與年薪過百萬律師拍拖　情侶裝睇演唱會一舉動勁親暱

無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》主持Bob林盛斌為五大女神李芷晴、葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀牽紅線，掀起不少話題，且引發網上熱議。而在五位女神當中，東張女神梁敏巧（Maggie) 的關注度就非常之高，她拒絕了Babyface (黃駿濠) 之後，就被Babyface的軍師林作發文炮轟：「因為佢有才 (財) 而已。」亦令不少網民認為梁敏巧是拜金女。

梁敏巧與Babyface在《呃錢》節目結緣。（TVB電視截圖）

梁敏巧回應「拜金」負評，又大讚譚品堯（左）好Man。（葉志明攝）

節目中梁敏巧選擇了譚品堯（Henry）、榮嘉爾（Jay）和劉啟進（Matt）三位，因當中有年薪500萬「超筍盤」的譚品堯而再被批拜金港女。早前榮嘉爾慘被臨時換走，由第一集出現過的，現年63歲，身家過億年薪超過200萬的余國華（Andy哥）取代，認真識揀，不過近日就有報道指梁敏巧最後情傾年薪超過100萬元的「暖男律師」劉啟進（Matt），兩人更配對成功。日前有雜誌影到梁敏巧與劉啟進拍拖斷正，兩人當日身穿情侶裝到啟德體育園欣賞鄧紫棋的演唱會。演唱會完結後，兩人便轉場到跑馬地食宵夜。劉啟進護送梁敏巧回家途中，情不自禁地輕搭女方的香肩，而梁敏巧也有將她的手搭在對方的手上，且低頭甜笑，儼如熱戀中情侶。

梁敏巧與劉啟進。(節目截圖)