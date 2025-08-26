62歲錢小豪激瘦現身拍片分享中山豪宅　大呻生活無聊神情落寞

現年62歲的錢小豪是8、90年代香港著名武打男星，拍過多部動作電影，當中以殭屍題材的電影《殭屍先生》最為人熟悉，而1993年跟鄭秀文主演的TVB劇集《大頭綠衣鬥殭屍》至今仍是港人的集體回憶。不過近期錢小豪因剃光了頭，加上身形消瘦，其健康狀況再次引起關注。

錢小豪當年憑靚仔樣深受女影迷歡迎。（劇照）

錢小豪的代表作當然必數《殭屍先生》。（劇照）

近期錢小豪因剃光了頭，加上身形消瘦，其健康狀況再次引起關注。（抖音）

近日宣布移居中山的錢小豪日前（24日）在抖音拍片分享新居，並公開了新居的開揚景觀。片中看到錢小豪的新居客廳位置寬闊並連接露台，落地玻璃無遮擋，空間感十足。不過錢小豪竟然以「無聊」來形容現時的生活，亦沒有透露太太丘倩鳴可有同行，只表示日常在家中最喜歡煮飯：「我平常在家最重要是在廚房煮菜，在中山生活的節奏是不是很無聊？是，沒辦法，你們有空就過來。」

錢小豪最近移居中山。（抖音）

錢小豪分享中山豪宅。（抖音）

錢小豪表示日常在家中最喜歡煮菜。（抖音）

大呻生活無聊。（抖音）

客廳連露台。（抖音）

客廳非常寬闊。（抖音）

錢小豪經歷過兩段婚姻，在1993年與首任妻子郭秀雲離婚後，在2001年再與丘倩鳴結婚，二人育有一子錢穎德，不過錢小豪曾於2023年自爆與丘倩鳴超過10年沒有性生活，更指「無能為力」且久未有性衝動。錢小豪透露，已跟太太分房瞓，因為工作時間不一樣，加上晚上要應酬，故回家後不想嘈醒太太：「基本上我很多年都沒有這個思想，有好多朋友陪我去旅遊，而且我有很多工作，多年來沒有這個思想，我覺得現在自己像公公一樣。」