王晶罕有放閃曝光老婆真實狀態　相愛逾40年老婆年輕顏值不輸女星

香港著名導演，現年70歲的王晶，最近在社交平台拍片大講圈中所見所聞及分享個人見解，引起不少關注。王晶曾執導過許多賣座的港產電影，捧紅了不少「晶女郎」，早前他就在片中大方坦承，其實許多明星都是靠錢財捧出來的，就連性感女神邱淑貞亦不例外。除了大爆圈中秘聞，王晶日前又拍片與老婆丁德君曬恩愛，盡顯好老公一面。

王晶開設的抖音頻道大受歡迎。（抖音截圖）

王晶為邱淑貞的性感劃界為「三點不露」，及後成為不少電影製作人的拍攝標準。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶前日分享了他為老婆丁德君慶祝生日的短片，罕有曝光老婆最新狀態。王晶在片中表示「今天是個特別的日子」，當日是老婆的生日，特地準備了一大束粉紅色玫瑰，並寫道「老婆，我愛你！生日快樂！我永遠的女主角！#王晶 #愛你無需多言 #致摯愛的人」，相當sweet。他們去到餐廳慶祝，丁德君開心地收下老公所送的玫瑰，王晶又向老婆發表愛的宣言說道：「生日這天，我就想和你講，多謝你用包容，撐起我的『江湖』，用笑聲填滿我們的家，或者我不經常將愛掛在嘴邊，但是，你始終是我的劇本中唯一不變的女主角，願你永遠快樂，我的幸福，因你而起。」丁德君流露出一臉幸福。

王晶為老婆慶祝生日。(小紅書)

有網民就大讚丁德君保養得好好，指她擁有一張童顏，蓄一頭知性短髮的她相當有氣質，散發知性美。早前網上流出一張，王晶多年前一家三口的激罕合照，當時王晶只得25歲，相中的丁德君年輕貌美，顏值不輸任何一位晶女郎。王晶於1975年，在他20歲時認識丁德君，兩人在1978年結婚，在1980年大女王佟藝出生、1989年二女兒王子涵出生，組成了四口之家。雖然王晶曾表示兩位「晶女郎」發生過感情，但最後仍然沒有和丁德君分開，依然愛惜老婆。

