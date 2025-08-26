張致恒轉新工做搬運工人　老婆子女曾住庇護中心新居租金唔使一萬

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）育有4子，早前因為欠租，收到業主終止合約通知書，一家六口準備要搬走，由於沒有能力租其他地方，雯雯曾揚言「決定做租霸」及可能要入住庇護中心。上月更在IG Story放負，雯雯以黑底白字寫道：「不要給希望，不要逼到絕望。」當中還有一行小字：「再見殘酷的世界。」負面情緒令人憂心。

張致恆雯雯與四名兒子。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯經常放負，寫著：「再見殘酷的世界。」負面情緒令人擔心。（IG：@UGLY_MAMA）

而長期需要找工作的張致恒，最近沒有做電纜拉線工人，轉做送電器搬運工人已有一個月。今日（26日）有周刊拍到張致恒在黑雨下開工，獨自用鐵車推住一部大雪櫃，然後再揹上唐樓，吃盡苦頭！而由於當時張致恒未有穿着雨衣，由頭淋到腳變成「落湯雞」，匆忙地跑了幾趟，之後再上貨車吃飯盒充飢。

張致恒接受訪問時直認家庭長期入不敷支，要買奶粉、交租、請外傭等，無計可施下逼於無奈向人求助，但既尷尬又無奈。他稱現在除了人工外，搬貨上唐樓的小費亦可以自己袋，能幫補少少來買奶粉。

他亦承認曾因舊租約到期後，一時間未找到平價單位，在社工建議下入住庇護中心，但由於該處只能收容女性和小孩，他和老婆要短暫分開住，至最近終於以月租9千元覓得新居所，比之前雯雯透露之前單位每月租金約1.5萬元，足足平近一半，而張致恒亦感激老闆雪中送炭預支薪水，讓他可以支付搬屋開支。

對於有人建議張致恒將4名兒子暫時交予保良局照顧，讓夫婦專心工作賺錢，但他一口拒絕：「一定唔會放棄！一世都唔會！啲仔係我條命嚟！」

張致恒與雯雯每隔幾日就會上新聞。（IG：@ugly__mama）

雯雯與愛犬感情深厚。（IG：@ugly__mama）

