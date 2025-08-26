胡諾言大女公開試成績驕人上台領獎　暴風長高氣質清純可原地出道

TVB資深藝人胡諾言，入行多年現為《流行都市》常駐主持。當年拍劇認識太太陳琪，2009年結婚先後誕下三名子女。轉眼間大女Jay將16歲生日，近日出席所就讀名校頒獎禮，揭學霸身份。



胡諾言陳琪結婚已經16年。（陳琪FACEBOOK）

胡諾言陳琪育有三名子女。（陳琪FACEBOOK）

胡諾言不時抽時間陪仔女。（陳琪FACEBOOK）

胡諾言不時抽時間陪仔女。（陳琪FACEBOOK）

二人於2009年4月在半島酒店設宴結婚，同年9月長女胡芷苓（Jay）出生，2012年及2016年再誕下次女胡芷悠（Jacey）及幼子胡澔錕（Jayden）。胡諾言曾在節目《我要做業主》分享過他的置業之路，由車位買起、與家人合資「上車」，其後再投資物業市場，胡諾言與太太陳琪手持價值四千萬物業，目前一家五口更住超過2000呎西貢3層獨立屋！

陳棋與胡諾言相當恩愛。（陳琪FACEBOOK）

胡諾言二女都係讀蔡繼有學校。（IG圖片）

胡諾言細仔都係讀蔡繼有學校。（陳琪FACEBOOK）

胡諾言與陳琪對子女教育都相當上心，三子女都讀一條龍私立學校保良局蔡繼有學校，校內雲集不少名人二代，包括原校升中郭可盈林文龍女兒林天若、胡杏兒大仔二仔、郭晉安大仔郭令山、徐菁遙大女黃心瑤等。大女Jay今年考國際普通中學教育文憑試(IGCSE)，獲得相當不錯成績。陳琪上載照片，分享大女出席學校優異成績頒獎典禮，本年度123名學生應考，有87位都考獲6A或以上，成績驕人﹗陳琪留言：「成長嘅道路並不孤單。。。爸爸媽媽常伴左右。。。#恭喜每位獲得好成績嘅同學」見到JAY已暴風長高至超越媽媽，五官精緻，一頭黑髮披肩清純可人，網民大讚可以原地出道。

胡諾言陳琪大女JAY，今屆考國際普通中學教育文憑試(IGCSE)，獲得相當不錯成績。（陳琪FACEBOOK）

胡諾言陳琪大女JAY，今屆考國際普通中學教育文憑試(IGCSE)，獲得相當不錯成績。（蔡繼有學校官網）

胡諾言陳琪大女JAY愈大愈靚。（陳琪FACEBOOK）