W姓女歌手被爆床上表現及做第三者　爆料人列9大線索：十零歲出道

近日一名跨性別人士，在網台節目《情感關注組》中以電話訪問形式向主持人Dada及子羽爆料，他稱自己本身是女性，後來進行手術，現時為男性。他自爆與女朋友拍拖八年間，出軌過七次，對象不乏模特兒、歌手、台灣啦啦隊成員。

他與女歌手發生關係時仍未進行變性手術，換言之生理上仍是女性，他指與歌手是透過朋友認識，只交往了三、四個月，由對方做主動：「本身因為我同我個friend喺酒店飲緊嘢，佢咁啱做完嘢喺附近，見到我IG，有post咗同緊個friend一齊飲緊嘢，個friend就佢唔識嘅，但係佢就知我喺嗰頭。識嗰個原因就係因為我班friend，但係一齊嘅原因就係因為佢上嚟，上咗嚟酒店，就話上嚟同我飲返杯。」他說當時女歌手已出道，稍有名氣，所以都不太想朋友知道，於是等到朋友走後才與女歌手見面，自己原本沒有企圖，但「走後通常就發生嗰啲嘢」。

爆料人指，這位女歌手曾唱過人所共知的主題曲。（YouTube@情感關注組）

他說女歌手飲醉了，躺在床上，自己曾提出幫她叫的士，或是叫女歌手留低睡覺，自己出去行個圈甚至回家，但女歌手叫他不要走，「我話……唔走你想我點？佢話你陪我一陣啦，我唔開心，我話好啦，其實都係當聽心事咁，同佢一齊傾偈，開始佢就『挨挨貢』，我就同佢講唔好，而家我都仲好愛我女朋友，佢話佢知，我話咁你知你仲嚟？佢話我都唔緊要囉，我話……雖然我知你鬼妹仔性格，但係我唔係呀嘛，咁佢就繼續呢啲行為，我自己又衰，有時呢啲嘢，忍得到一時忍唔到多一時，咁就搞咗。」

當事人指自己翌日腦海一片空白，但都有同女歌手拍拖，不過發覺「搞唔掂」，因為自己本身有女朋友，還要再顧多個，而且女歌手工作時間不固定，很難遷就，於是三、四個月左右就跟對方說分手，主持人又問他，女歌手床上表現如何，他表示：「其實可能因為佢嗰時都好細個，對比起佢年紀嚟講，佢係經驗豐富嘅，但係我又未去到覺得好正，因為其實我唔鍾意嗰啲嗌到……呻吟呻到乜咁嗰啲女仔。（主持人：佢唱歌嘛，肺活量好）Disneyland嗰啲，公主類型嗰啲。（主持人：唱Opera嗰啲）」

其實主持人都有追問女歌手身份，當事人也提供了不少線索，貼士如下：

1. 歌手

2. 胸大

3. 曾唱過為人皆知的主題曲，推出出道作時只有十多歲

4. 曾有新聞指她與另一位歌手有拗撬

5. 本身簽約了唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲

6. 曾拍攝女性用品廣告

7. 幾姣

8. 現時仍活躍於幕前

9. W姓



主持人曾競猜過幾位女星，包括：林欣彤、JW、衛蘭，但都遭當事人否認。片段播出後，也有很多網民競猜誰是W歌手，但亦有人覺得可能來電者只是吹水。