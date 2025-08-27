鍾欣潼稱飲清水都重1斤 公開5天穩定瘦不反彈減肥餐單：唔使捱餓
撰文：程嵐風
現年44歲鍾欣潼（阿嬌）是圈中公認的零死角女神，但因荷爾蒙失調，導致身材時肥時瘦，但仍獲網民讚激：「肥過瘦過，但從來沒有醜過」。不過，近日阿嬌又再回復顏值巔峰態狀，在社交平台分享穿着白色比堅尼泳照，罕露事業線相當性感。
日前鍾欣潼亦在抖音分享自己的減肥心得，鏡頭前的阿嬌明艷照人，她以國語說：「最近很多評論說我瘦了，真的很開心，我確是易胖體質，真的很難熬哦，胖的時候真的喝水都會能重一斤，但我現在不會全靠餓來減肥，因為覺得不健康，也堅持不下來。」原來有方法健康減肥，她續說：「我之前試過五天可以穩定瘦下來，不會反彈，不捱餓，也能健康瘦。」
阿嬌的減磅方法，是要先計算自己的基礎代謝率，然後再計算卡路里，每天可進食的熱量。而阿嬌的基礎代謝率是1,300卡路里，每天飲食會控制在1,600卡路里左右，便可以做到不用忌口，又不用捱餓的減肥效果。她公開自己每日三餐食譜，想知可點擊下圖：
在醫生建議下，阿嬌試過211飲食法，即「一拳米飯、1拳肉、2拳蔬菜」，她說：「早午晚吃益生菌，有時吃多或缺少運動，晚上再來一個益生菌，幫忙加強消耗及補足熱量缺口。五天後穩穩掉秤，自己體驗是不反彈。」看見阿嬌全程都笑得很開心，好滿意現在的狀態。