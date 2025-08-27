鍾欣潼稱飲清水都重1斤　公開5天穩定瘦不反彈減肥餐單：唔使捱餓

現年44歲鍾欣潼（阿嬌）是圈中公認的零死角女神，但因荷爾蒙失調，導致身材時肥時瘦，但仍獲網民讚激：「肥過瘦過，但從來沒有醜過」。不過，近日阿嬌又再回復顏值巔峰態狀，在社交平台分享穿着白色比堅尼泳照，罕露事業線相當性感。

鍾欣潼是公認零死角美女。（微博@鍾欣潼）

阿嬌曬出遊比堅尼照。（IG：@q_gill）

重拾自信。（IG：@q_gill）

阿嬌曬出遊比堅尼照，微露事業線。（IG：@q_gill）

日前鍾欣潼亦在抖音分享自己的減肥心得，鏡頭前的阿嬌明艷照人，她以國語說：「最近很多評論說我瘦了，真的很開心，我確是易胖體質，真的很難熬哦，胖的時候真的喝水都會能重一斤，但我現在不會全靠餓來減肥，因為覺得不健康，也堅持不下來。」原來有方法健康減肥，她續說：「我之前試過五天可以穩定瘦下來，不會反彈，不捱餓，也能健康瘦。」

有人讚瘦咗，阿嬌好開心。（抖音@鍾欣潼）

易胖體質。（抖音@鍾欣潼）

飲水都重一斤。（抖音@鍾欣潼）

阿嬌的減磅方法，是要先計算自己的基礎代謝率，然後再計算卡路里，每天可進食的熱量。而阿嬌的基礎代謝率是1,300卡路里，每天飲食會控制在1,600卡路里左右，便可以做到不用忌口，又不用捱餓的減肥效果。她公開自己每日三餐食譜，想知可點擊下圖：

要先計算自己的基礎代謝率。（抖音@鍾欣潼）

+ 3

在醫生建議下，阿嬌試過211飲食法，即「一拳米飯、1拳肉、2拳蔬菜」，她說：「早午晚吃益生菌，有時吃多或缺少運動，晚上再來一個益生菌，幫忙加強消耗及補足熱量缺口。五天後穩穩掉秤，自己體驗是不反彈。」看見阿嬌全程都笑得很開心，好滿意現在的狀態。

健康瘦。（抖音@鍾欣潼）

阿嬌坦承有身材焦慮。（微博圖片）