TVB御用奸人現身撐關曜儁健身室開幕　被爆背妻偷食一度銷聲匿跡

有TVB「御用奸人」之稱的戴志偉，過往拍劇無數，曾演過不少負心漢等經典反派角色，但2011年他離開服務30年的TVB後轉行做保險，任職分區高級經理，甚少公開露面。不過早前戴志偉就現身關曜儁創辦的健身工作室開幕儀式，力撐後輩！相中所見，戴志偉戴上黑超合照，面色紅潤，精神不俗！

有TVB「御用奸人」之稱的戴志偉，曾在《新紮師兄》、《神鵰俠侶》等多套劇集中飾演奸角。（電視畫面）

戴志偉在《刑偵IV》中飾演邱Sir，雖然為人花弗，卻是正派上司。（電視截圖）

戴志偉。（電視截圖）

早前戴志偉現身關曜儁創辦的健身工作室開幕儀式。（資料圖片）

力撐後輩！（資料圖片）

戴志偉畢業於TVB第10期藝員訓練班，同屆同學有劉德華、梁家輝、戚美珍等，雖星途不及三人耀眼，但效力TVB 30年間，戴志偉亦有不少演出機會，演技大獲好評。直至2011年戴志偉離巢，並投身保險業，一度晉升至分區高級經理。不過2020年4月戴志偉突然被爆背妻偷食，搭上年輕女同事Candy，有傳媒影到兩人在淺水灣十指緊扣沙灘漫步，期間他們有講有笑，女方更不時向男方撒嬌，表現親密。

戴志偉曾在83年《射鵰英雄傳》中與黃日華合作。（劇集截圖）

戴志偉已轉行做保險。（資料圖片）

戴志偉一度銷聲匿跡，直至近年隨香港明星足球隊到內地比賽。（影片截圖）

事後面對記者追訪時，戴志偉情緒十分激動，不但用手機反拍現場記者，更爆粗發難，而他在接受《香港01》訪問時亦避談出軌一事：「知道連日嚟記者手足採訪我好辛苦，當日我的確係衝動咗。（點同家人講？）而家所有嘢都處理當中，有消息會再通知大家。」之後就匆匆收線，而戴志偉亦自此變得作風低調，近乎銷聲匿跡，直至近年隨香港明星足球隊到內地比賽，依然大受歡迎！

2020年戴志偉突然被爆背妻偷食，事後面對記者追訪時，戴志偉情緒十分激動。（視覺中國）

戴志偉近年活躍明星足球隊。（視覺中國）

經常隨香港明星足球隊到內地友賽。（影片截圖）

生日做隊長兼入兩球。（影片截圖）

壽星被黃日華用刀架頸。（影片截圖）