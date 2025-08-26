巨塔之后｜預告片精彩全員演技炸裂　女性權鬥戲細膩有望成爆款劇

TVB與內地優酷平台合作推出的重頭劇《巨塔之后》終於定檔開播（8月27日），而官方就在開播前率先播放了最新預告，短短2分04秒的預告，已經濃縮了劇中主題「鬥」，包含了陰謀、愛情、家族、商戰，光看預告已經令人熱血沸騰，該劇還未播出已在優酷站內吸引逾100萬人預約觀看，甚至被指有望成爆款劇。

《巨塔之后》終於定檔開播。（微博圖片）

從預告片可見，該劇以宣萱飾演的董一妍嫁給富商王進濤（鍾鎮濤 飾）後展開一連串的明爭暗門，復仇的故事開始。從董一妍嫁進來王家，她已不被喜歡甚至覺得她是有目的性的，而當遇上王進濤發生意外後，生命危在旦夕時，不少人都懷疑是董一妍所為，有一幕當她回家後看見王家兩位媳婦文以珈（劉佩玥 飾）及陳麗雪（吳若希 飾）的畫面，她們的眼神及舉動充滿猜忌，大家的內心戲完全在線，但「誰是兇手」呢？其實人人都有嫌疑。

宣萱與鍾鎮濤飾演夫妻。（微博圖片）

她們的眼神及舉動充滿猜忌，大家的內心戲完全在線。（影片截圖）

面對王進濤生命危在旦夕時，身為王家女主人的宣萱就受到王家女成員的猜忌，她們之間為了名與利，進行一場深層次的內鬥，大家為了成為「明塱集團」的掌控人都不擇手段，表面上宣萱似乎是受害人，除了要與王家人內鬥，又要抵禦外敵的攻擊，但任何人都有可能說謊，在預告中最後一幕，她獨自思考的畫面，將內心戲演得淋漓盡致。

王進濤生命危在旦夕。（影片截圖）

預告片已相當好看。（影片截圖）

短短2分04秒的預告，《巨塔之后》劇情信息量非常之豐富，劇情題材不單一，聚焦女性爭鬥、豪門權鬥等，而且還請來許多實力派演員加盟助演，包括有湯鎮業、謝雪心、康華、馮皓揚、林景程、鍾鎮濤等，劇集還未正式開播，不少網民都激讚預告精彩，大家留言表示：「預告片每個鏡頭都在勾我」、「全女陣容好帶感」、「光看預告就熱血沸騰」等，有望成為爆款劇。

宣萱受到王家女成員的猜忌，她們之間為了名與利，進行一場深層次的內鬥。（影片截圖）

優酷站內吸引逾100萬人預約觀看，甚至被指有望成爆款劇。（微博圖片）