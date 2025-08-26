樂壇最強音之子繼承爸爸衣缽當歌手　首胎誕女一原因令夫妻感失望

77歲的林子祥（阿Lam）是香港樂壇最具特色與實力的男歌手之一，唱經典歌《男兒當自強》聲線渾厚磁性，被封「樂壇最強音」。阿Lam兒子林德信（Alex）繼承父親衣缽當歌手，日前到新城廣播接受羅沛琪（Pinky）主持的節目《寵愛您》訪問，暢談從小到大的飼養寵物經歷，以及成為人父後的心路歷程。

Alex在節目中憶述，他與妹妹在6、7歲時於美國養了第一隻寵物，是一隻倉鼠，他透露小時候曾受失眠困擾，晚上會與倉鼠聊天和分享心事，甚至將牠放入膠球中在家中四處走動，成為他童年重要的玩伴。後來Alex回港探望父親林子祥（阿Lam）時，家中更曾同時飼養四隻狗和兩隻貓，包括兩隻牧羊狗和兩隻芝娃娃狗，「睇電視同打機時，佢哋會坐隔離，可以抱住佢哋。」並透露葉蒨文經常帶小狗外出錄音、綵排和吃飯。

林德信絕對係型男！（ig@alamfish）

林德信繼承爸爸林子祥衣缽當歌手。（ig@alamfish）

談及一歲半的女兒林明帶給自己的轉變，Alex坦言最初和太太都想要兒子，因為夫妻倆熱愛運動，希望有孩子能一起活動，得知是女兒時甚至有些失望，但現在完全改變想法，稱女兒「聰明、貼心」，且運動天分出乎意料地好，他稱：「佢9個月開始識得企，10個月就行，到11個月已經可以跑，絕對相信佢長大後可以跟得到我哋生活。」他特別分享溫馨時刻：「我駕車時佢坐喺嬰兒座椅上，會喺後面拍我膊頭，好似想話我知『你好，我喺到』。」這些小動作讓Alex感到無比甜蜜。

林德信和太太Candace一開始係想生仔。（ig圖片）

林德信同太太都鍾意運動，坦言知道生女有啲失望。（ig@alamfish）

但囡囡超可愛，天生有運動細胞，依家錫女錫到燶。（ig@alamfish）

Alex還分享作為爺爺的阿Lam，看到小孫女整個人都溶化了，他笑言：「佢哋好鍚BB，嗲哋平時好cool，唔容易表露自己情緒，同佢食飯有BB喺度，佢就全程望住BB，然後笑得好開心，令到我都好開心。」由於女兒喜歡爬到枱底，阿Lam看到會用手擋住孫女的頭，以防她撞到枱角，這些保護孫女的微細動作，令Alex看到大為感動。

阿Lam都被孫女溶人咗。（ig@alamfish）

有小朋友後，全個家庭變得熱鬧。（ig@alamfish）

此外，阿Lam在39歲時創作了一曲《最愛》給一歲的Alex，並抱著年幼的他拍攝了專輯封面，而Alex在39歲時也有了一歲的女兒，Alex指這個時機促使他決定以專輯形式回應父親的經典作品，傳承這份愛，他表示：「我都可以影呢個封套，同太太商量後，呢個係好珍貴時刻，今年就忙緊呢個計劃。」

Alex在39歲時也有了一歲的女兒，Alex指這個時機促使他決定以專輯形式回應父親的經典作品。（ig@alamfish）

早前出新歌。（ig@alamfish）

林德信曾推出唱碟《Hyperspace》。