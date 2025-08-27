離巢港姐冠軍大呻當年在TVB辛酸經歷　一原因崩潰爆喊失去方向

現年50歲的向海嵐曾就讀英屬哥倫比亞大學，以經濟學及心理學雙學位畢業。她於1998年參選港姐奪得四料港姐冠軍，加入TVB後拍過電視劇《楊貴妃》、《無頭東宮》等經典劇集，是千禧年代力捧花旦。2008年向海嵐告別幕前，轉行到上海擔任公關工作，2015年全面復出，翌年簽約內地經理人公司。向海嵐近年亦積極發展珠寶生意，疫情一年蝕近7位數，幸而好友相助度過難關。向海嵐近年亦活躍於社交平台，日前她就拍片大呻於TVB有多辛苦。

向海嵐雙學位畢業。（抖音）

陳妙瑛與向海嵐在2002年播出的《無頭東宮》中演出被奉為經典。

陳妙瑛與向海嵐合體。(資料圖片)

向海嵐在片中提到她媽媽從她小時候便開始栽培她，多年來一直很支持她，並分享了自己當年入行加入TVB後的工作有多辛苦。由於向海嵐在TVB備受力捧，她一出道就被安排了排山倒海的工作，她因而感到壓山大。向海嵐表示：「當時完全不適應，一天24小時，是不停地在工作，真的是崩潰了。半夜會自己一直在哭，就覺得我那麼辛苦到底為了甚麼，所以那時間就覺得自己一個人要面對很多東西。但因為有我媽在，她給了我很大的鼓勵。」她說到這裡更不禁哽咽，可見她當年是有多辛苦，壓力是有多大。她又表示她媽媽在她最迷惘時都會為她分析事情，給予意見，她很感謝媽媽一直給予她支持和動力。

向海嵐大呻在tvb辛苦。(抖音)

向海嵐一度想喊。(抖音)