劉嘉玲帶姪仔賀上山詩鈉生日　名校建築系畢業傳將繼承8億身家

上山詩鈉（Anna）雖然已淡出幕前多年，但仍與不少圈中人十分老友。日前迎來61歲生日的上山詩鈉，獲大批好友為她慶生，包括劉嘉玲、梁朝偉、邱淑貞與老公沈嘉偉、方中信、鍾鎮濤與太太范姜、曾志偉、杜德偉夫婦、唐鶴德、梁家輝太太、葉童老公陳國熹等等，足見她的人緣極佳！上山詩鈉在社交平台曬出慶生照，並寫道：「Had a very very happy night with all my good old friends! Love you all .🎂🎂❤️❤️😘😘」

上山詩鈉同囡囡Hilary。（IG@annaboop）

劉嘉玲梁朝偉。（IG@annaboop）

劉嘉玲。（IG@annaboop）

梁朝偉。（IG@annaboop）

鍾鎮濤與太太范姜。（IG@annaboop）

邱淑貞與老公沈嘉偉。（IG@annaboop）

方中信。（IG@annaboop）

曾志偉。（IG@annaboop）

杜德偉夫婦。（IG@annaboop）

唐鶴德。（IG@annaboop）

葉童老公陳國熹。（IG@annaboop）

梁家輝太太。（IG@annaboop）

當中劉嘉玲更帶埋姪仔劉兆恩（Jeff）一起出席生日會，身穿深色裇衫的劉兆恩戴上眼鏡，高大靚仔，來頭亦不小，2017年畢業於英國著名學府諾定咸大學（The University of Nottingham）建築系，當時劉嘉玲都有專程飛去英國參加畢業典禮。其實劉嘉玲與劉兆恩一向關係密切，她不時帶姪仔出席名流晚宴及品牌活動，又一起行山、歎下午茶等等，情同母子，由於劉嘉玲與梁朝偉至今無兒無女，所以外界都猜測姪仔將來極有可能繼承劉嘉玲的8億身家！

劉嘉玲姪仔劉兆恩（Jeff）。（IG@annaboop）

劉嘉玲與家人一起為姪仔劉兆恩（Jeff）舉行生日Party。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲不時帶姪仔Jeff出席名流晚宴及品牌活動。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲曾帶姪仔劉兆恩登上綜藝節目《出發吧路即旅行》，當劉嘉玲問到有什麼目標和理想時，劉兆恩答道：「因為我行業的關係，我需要不停地看，不停地去學，然後把每個國家或每個城市當地的一些文化氣息，融入到我們的項目裡面來，讓大家有個更舒適的生活環境。」而劉嘉玲亦有給予建議：「我覺得你們這個行業，不僅僅是融入，你還要創新啊！你要比別人先走一步，所以你要開放自己的思維去接納更大的那個世界。」看來對姪仔都寄予厚望！

畢業典禮。（微博@劉嘉玲）

劉嘉玲姪仔劉兆恩同上山詩納女兒Hilary。（影片截圖）