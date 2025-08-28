「富二代殺手」回歸田園做農婦種菜　曾傳嫌視帝男友窮狠斬6年情

現年46歲的廖碧兒 （Bernice）2000年參選溫哥華華裔小姐勇奪冠軍，2001年參選國際華裔小姐亦奪冠，加入TVB後演出過多套電視劇《皆大歡喜》、《談情說案》、《律政新人王》等，曾為TVB力捧花旦。廖碧兒靚樣曾被譽為「港版藤原紀香」，曾與劉愷威譜出愛火，與陳豪談過6年情，並先後跟林忠豪及盧啟賢傳出緋聞，加上曾被傳出嫌陳豪窮飛甩對方，故被封拜金的「富二代殺手」。近年廖碧兒轉型做商界女強人，紅酒生意經營得有聲有色，近來她愛上田園生活，種菜洗菜回歸樸素平淡。

廖碧兒最新水着靚相。(廖碧兒ig)

廖碧兒挑戰高難度斟紅酒。(IG圖片)

廖碧兒日前分享種菜片段，廖碧兒透露在家中附近種韭菜，她戴上防曬帽及太陽眼鏡，身水身汗與友人摘菜。廖碧兒摘完自己洗自己煮，非常熟手，煮好後食得心滿意足。廖碧兒發文：「香港也做到從田間到餐桌的農家菜，好鮮好食」。廖碧兒拍攝時低炒半露豐滿身材，Keep得非常之好！

廖碧兒是陳豪唯一一個承認的圈中女友。二人因拍攝電視劇《心花放》而定情，更經常以情侶檔出席活動，廖碧兒卻一直被指背着陳豪與其他富二代約會，更因搭上李澤楷表弟林忠豪林忠豪而與男方分手。飽受情傷的陳豪更因而消瘦十磅，在活動上無奈表示可能是自己做得不夠好。與陳豪分手後，廖碧兒進駐林忠豪的大屋，不過又有指當她發現對方不是那麼富有後，拍拖4個月便極速與男方分手。直到2018年，她被傳媒影到與盧啟賢結伴遊芬蘭，情史多多。

廖碧兒種菜。（小紅書）

好開心。（小紅書）

自己種自己煮。（小紅書）

好熟手。（小紅書）

正！（小紅書）