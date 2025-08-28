林夏薇率先曝《玫瑰戰爭》造型疑演反派　網民驚呼樣貌劇變認唔出

視后林夏薇（Rosina）於2015年嫁給金融才俊莫贊生，婚後入住市值達15億元的山頂豪宅，不過今年5月豪宅業主Jadespring Limited向高等法院入稟申請林夏薇破產，但林夏薇早前就透過律師發表聲明，指已與呈請人達成和解，事件告一段落。林夏薇的富貴生活並未受影響，她亦重新投入工作，參演TVB重頭劇《玫瑰戰爭》，該劇昨日在深圳舉行了開鏡儀式，正式開始展開拍攝，主要在深圳取景，大約將拍攝三個月左右。

《玫瑰戰爭》卡士十分強勁，雲齊多位視帝視后以及好戲之人參演。身為劇中女主角之一的林夏薇在昨日的問鏡儀式上，就透露除她與楊茜堯有較多對手戲之外，還與陳豪有許多對手戲，而她與陳豪更是第一次合作，希望能擦出新的火花。林夏薇亦有於社交網拍視頻為該劇宣傳，她上載了一段短片以劇中角色造型出現，片中她拆開了一封信，上面寫住：「I know what you did」，她說：「我是黎綺雲，我要的就一定是我的，《玫瑰戰爭》精彩才剛開始」，文案則寫上：「我憑實力站上屬於我的位置，就要守住它」。而網民的焦點卻落在林夏薇的樣貌之上，紛紛指她整個樣變了，幾乎認不出是她。

