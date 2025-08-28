內地超模何穗神隱多時突清空微博　惹網民揣測疑與陳偉霆秘婚生B

現年39歲的男神陳偉霆憑靚仔樣擁有大批女粉絲，自2016年因參演內地劇《老九門》而在內地爆紅，其後將演藝重心放在內地，成為一線男星，現時人氣極高。陳偉霆與內地超模何穗被爆戀情多年，關係一直備受關注，兩人去年分手後，今年2月被網民拍得一齊遊日，似乎感情穩定。

陳偉霆已成為內地一線男星。（IG圖片）

不過近日何穗突然清空微博，貼文全被隱藏，大半年已經沒有更新社交平台，加上近半年已無新代言，更未有出席大型時尚活動，並婉拒了知名時尚雜誌拍攝，疑似低調推出娛樂圈。此舉動引起網民揣測，有網民更估計因她與陳偉霆秘婚，甚至懷疑才忽然停工甚至懷孕才神隱多月。

何穗。（視覺中國）

在2011年初次亮相秋冬紐約時裝周，其後八年登上維多利亞的秘密年度大騷，是繼劉雯之後，第二個登上維密T台的亞洲模特兒。（視覺中國）

何穗身材高挑。（微博）

何穗突然清空了微博。（微博截圖）

何穗在2011年初次亮相秋冬紐約時裝周，其後八年登上維多利亞的秘密年度大騷，是繼劉雯之後，第二個登上維密T台的亞洲模特兒。2014年，何穗開始涉足影視、綜藝，逐漸為大眾熟知。然而，何穗曾在2015年時曬過結婚證，但男方照片被遮住，不久後她又刪除了這條微博。其後有八卦媒體報道，指何穗已經辦理離婚，這段婚姻僅維持7個月。當時還有網友稱何穗是被假富豪騙婚又騙色，這個假富豪是奚夢瑤介紹的，一開始大家都以為男生有錢，沒想到卻是偽富豪，何穗發現後選擇立即離婚，與姐妹奚夢瑤也分道揚鑣了。不過，這些消息何穗本人從未回應過。

何穗曾經在2015年曬出結婚證。（微博截圖）