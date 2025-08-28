溫碧霞一家三口出遊被偶遇親子互動好有愛　性感打扮竟遭網民吐槽

上月剛度過了59歲生日的溫碧霞 (Irene) 是圈中凍齡「美魔女」，雖然她早已青春不再，但她的身材和皮膚均比真實年齡年輕得多。溫碧霞除了人靚心地亦好，她於2000年嫁給富商何祖光，婚後兩人未有生育，2010年在內地收養一名被遺棄在火車站的孤兒，更尋找醫生把他的皮膚病和咳嗽治好，為他改名作何國倫（Xavier），一直視如己出地照顧。他們一家三口感情好好，不時都會一起出遊。

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

昨日有網民於社交網分享了在街上偶遇溫碧霞一家三口享受天倫樂的短片，發文寫道：「每次看到他們三口人我都想笑，不知道為啥，感覺他們特別幸福但又很萌的感覺，母子倆都挺愛拍照性格也很像，而爸爸呢又有點靦腆社恐總是獨自一人看手機，好像有點不知道咋辦的感覺。不過看得出來他們確實好幸福，多好啊，不用受苦就能有個又孝順又乖又優秀的大兒子。這三口人走路都好像，姐姐姐夫無論何時都要手牽手，真恩愛，姐夫永遠都那麽萌萌噠。」而網民的關注點就落在溫碧霞的髮型和衣着打扮之上，又再吐槽她萬年不變的髮型，並問道：「她就沒有日常的衣服嗎？」但亦有網民力撐她有穿衣自由。

溫碧霞一家三口被偶遇。(小紅書)

溫碧霞一家三口被偶遇。(小紅書)

溫碧霞一家三口被偶遇。(小紅書)