麻雀樂團｜胡敏芝處女喊戲真情流露　監製爆加戲原因：演得十分好

麻雀樂團｜《強人》系列金牌監製羅永賢Marco、夥拍其最佳拍檔黃偉強編審的《麻雀樂團》，8月25至29日周一至五晚八點半翡翠台播出結局周。8月27日播出的這集慈善信託基金一事引發軒然大波，鐵姐（李佳芯飾）強制公會成員捐出半成盈利，遭公會幹事大力反對。與此同時，之前狀態異常的宗叔（姜大衞飾）突然恢復正常並介入其中，其立場令人捉摸不透 。



吳兆麟 Alan（官方提供）

8月27日播出的《麻雀樂團》，劇情講述由鐵姐（李佳芯飾）決定成立慈善信託基金，強制公會成員捐出半成盈利作資金池，被公會幹事大力反對，引起軒然大波；在這緊要關頭，之前身份+記憶錯亂的宗叔（姜大衞飾）突然回復正常介入事件，忠奸難辨。另邊廂，在希臘巡迴演出的阿Kim（謝東閔飾），因為當地發生天災突然多出兩個月空檔，即秘密飛返港向程晴（胡敏芝飾）送上驚喜，相當Sweet Sweet！

昨晚，程晴因為緊張阿Kim但又得不到阿Kim回覆，正當她錄音鬧爆男方時，阿Kim突然化身漢堡包店員向程晴甜言蜜語，胡敏芝（Karen）當下的一個「擋不住的甜笑」，令無數網民陷入冧豬狀態：「金、程CP真係好襯」、「胡小姐同閔大人超正」、「Cute CP」、「呢一個感情線真係好好睇」；並大讚Karen及謝東閔今次演出相當成功！「閔大人做指揮家扮得好型，好靚仔」、「幾得意，這個女仔，做得幾真實真係做到」、「蠢蠢哋的程晴，好可愛」、「程晴角色帶一點傻氣，可愛。」

憑《麻雀樂團》成功彈出的Karen，可塑性相當高，程晴這個角色除了夠晒騰雞及搞笑，結局周的一場食飯喊戲，Karen更喊出了潛力及演技，獲網民大讚喊得自然兼有感染力。不說不知道，原來《麻雀》是Karen的處女電視劇，換言之這場亦是她的幕前處女喊戲。

談到喊戲揮灑自如，Karen接受官方訪問時，除感激譚俊彥及李佳芯的幫忙外，並指因《麻雀樂團》是她的家：「呢場戲嗰陣差唔多尾聲喇，大家對咗好多日，真係好有一家人嘅感覺；其實嗰時我見佢哋係多過見自己屋企人 …因為咁氣氛所有嘢喺晒度，就好易代入。

今次經驗對我嚟講好寶貴，自己好珍惜今次嘅機會，我其實仲有好多可以改善嘅地方，但想講嘅係，今次真係學咗好多嘢，Shaun（譚俊彥）、Ali（李佳芯）、監製、導演教咗我好多嘢；好多謝監製Marco揀我，因為我係新人，可能好伏架嘛，所以我更加要努力做好件事，因為唔想辜負人哋嘅作品同埋信任。《麻雀樂團》係一個好有愛嘅大家庭，所有人都好好，好多謝《麻雀樂團》畀咗一個家我。」

問到Marco為何如此大膽起用胡敏芝這個新人飾演如此重要的程晴，Marco笑言起初是劇組覺得她與角色perfect match推薦給他，後來覺得胡敏芝果真演得十分好決定加戲給對方：「套劇仲未出街時，我哋幕後無論拍攝同剪片，都大讚程晴呢個角色，我哋都睇好佢入屋，恭喜Karen（胡敏芝）最後真係做到。」據知憑《麻雀》成功入屋的Karen，除了IG Followers有增長，更獲網民推舉為真人騷《女神配對計劃》第二季熱門候選女神，對此，Karen謙稱：「多謝大家，但我覺得自己唔係女神啦。」

另《麻雀樂團》結局周播出的港灣樂團首個正式演奏會贏盡好評，網民大讚製作認真華麗，正式演員連臨時演員加起來足足有數百人，令他們為之驚艷。

如有細心留意，不難發現昨晚演奏會部分，劇組在演奏部分中給了不少演員大頭鏡頭，包括郭柏妍的大提琴Solo、還有黃洛妍、金永衡、陳皓雲（Howard）及吳兆麟的大頭演奏等。其實在為數約40名的樂團成員當中，有11名成員本身有樂器底，包括郭柏妍Rosita（本身唱單簧管，劇中演大提琴手）、黃洛妍 Janees、金永衡 Kim、蔡景行、吳兆麟 Alan、何晉樂 Timothy 、梁荺苓Winter、劉嘉琪、張景堯、郭子健 Samuel及陳皓雲 Howard；當中Howard及Samuel更是來自香港業餘管弦樂團（HKAO）的業餘琴手，足證劇組在挑選演員時相當認真嚴謹。

而在11名本身有樂器底子的演員當中，其中有五名的Profile相當厲害，以下就為大家介紹一下。

麻雀樂團｜五大「樂器底」演員簡介

演藝學院主修小提琴 郭子健首度拍劇演技超自然

郭子健 Samuel 是HKAO成員之一，本身主力拉小提琴的他，為了配合演出，在劇中轉拉中提琴，偶爾還會代替阿Kim做指揮，全部演出似模似樣。值得一提的是，是次是Samuel首度拍劇，但演繹卻十分自然，皆因本身有舞台劇經驗。Samuel受訪時，透露自己除協助資料搜集外，還於現場幫忙指導現場演員拿樂器的正確姿勢，堪稱幕後功臣。小時候因家境問題、要捨棄鋼琴學小提琴的Samuel，中二時以教小朋友小提琴賺取生活費，累積至今音樂教育經驗超過25年，曾於不同中小學任教大、中、小提琴，及為學校樂團擔任指揮。

郭子健 Samuel（官方提供）

在演藝學院主修小提琴、副修大提琴的Samuel，師隨多名香港知名小提琴家，現師隨法籍小提琴家Frederic Moreau學藝，務求令技術更上一層樓。另Samuel的資歷亦相當驚人，曾為本地樂團擔任樂團經理、大提琴首席、客席指揮及助理指揮等。還曾衝出香港，到世界各地包括荷蘭、奧地利及德國等演出；除了古典音樂，Samuel亦曾參與不少流行音樂演唱會演出，合作過的歌手有譚詠麟、李克勤、玉置浩二、X Japan等，演出經驗相當豐富！

黃洛妍曾奏 3000 萬小提琴，拍劇出私伙超認真

在《聲夢傳奇2》中有「大魔王」之稱的黃洛妍（Janees），音樂底相當雄厚，曾連續8年先後在《香港校際音樂節》的小提琴各個組別贏得冠軍殊榮，共獲取超過28次大小比賽冠軍。Janees 11歲時以優異成績、在港考獲聖三一學院FTCL小提琴演奏文憑，中三時遠赴奧地利留學並進修音樂，以15歲之齡考入薩爾斯堡莫扎特音樂大學，並修畢小提琴演奏學士學位，其後再於維也納普萊納音樂學院考獲小提琴演奏學士學位，曾師從小提琴名家鄭石生等。早前Janees便分享自己於奧地利留學期間，曾拉過一個價值超過3,000萬港元的小提琴。而為了拍攝《麻雀樂團》，Janees更出動了私伙小提琴，相當認真！

黃洛妍 Janees（官方提供）

金永衡中韓混血 曾屬年青樂隊 Billie&Monster

中韓混血兒金永衡（Kim）同樣是《聲夢2》參賽者，亦曾是年青樂隊Billie&Monster「比利打怪獸」成員之一，當年參賽時亦因樣子標緻而備受關注！本身擁有五級小提琴資歷的Kim，還曾自學結他、鋼琴及Ukulele。

金永衡 Kim（官方提供）

吳兆麟文武雙全 八級小提琴兼跆拳道廣東省第一

吳兆麟（Alan）5歲開始學習小提琴，並取得英國皇家音樂學院聯合委員會8級資格，曾與同事黃瀅仴組隊參加《全城一叮》，以擅長的小提琴配以女方的拉丁舞贏得高度關注。除音樂造詣，Alan還擅長拳擊及跆拳道，並曾憑跆拳道奪得廣東省第一名，可謂文武雙全。

吳兆麟 Alan（官方提供）

陳皓雲獲封「柔情版香取慎吾」

陳皓雲（Howard）是香港業餘管弦樂團（HKAO）成員之一，在HKAO及劇中均負責拉奏小提琴。Howard曾參與真人騷節目《仔仔一堂》拍攝，並因外貌與日本男演員香取慎吾相似，被封為「柔情版香取慎吾」。

陳皓雲 Howard（官方提供）

而在眾多樂團成員之中，Howard與《麻雀樂團》最有淵緣，他曾在社交網透露，自己的成長地方正是灣仔，童年居所更是年青司徒久和沈盈拍拖的其中一個地方—郵政局對面！