獲陳自瑤祝「老公錫晒」嚇窒　楊茜堯一個反應疑洩對方婚姻狀況

楊茜堯、陳自瑤、陳豪、馬國明等前日（27日）於深圳出席新劇《玫瑰戰爭》開鏡儀式，當日是陳自瑤（Yoyo）的44歲生日正日，而楊茜堯亦將於本周六（30日）46歲生日，TVB娛樂新聞台採訪時，就特別派主播王鎮泉送上生日蛋糕祝賀。

陳自瑤2011年與王浩信結婚，但近年二人甚少交流或放閃，亦屢傳婚變，尤其王浩信幾年前奪得視帝時，在台上多謝老婆，Yoyo卻被影到黑面，這幕不時被網民回帶。而當日活動上，Yoyo被問起老公在其生日有沒有什麼表示時，她僅以：「我乜都未睇（電話信息），晨早就過咗嚟。」回應。

而在娛樂新聞台做訪問時，陳自瑤就向楊茜堯說，要預祝其老公羅子溢28日生日，之後兩女便開始互相祝福，楊茜堯：「身體健康！愈嚟愈靚！」陳自瑤：「多謝你，大家咁話！」楊茜堯續說：「我哋開工順利！」當楊茜堯正望著鏡頭影相，不以為然時，陳自瑤突表示：「繼續幸福快樂！（楊茜堯：你都係！）繼續老公錫晒！」而楊茜堯開口說了句：「你…」似乎想再講「你都係。」但此時卻忽然口窒，思索一下才說出：「囡…囡囡錫晒！點呀！你咁樣好陰我啫咁樣！玩嘢呀？」王鎮泉與陳自瑤都哈哈大笑，之後陳自瑤就說：「剪咗佢！」而全個過程中，企兩旁的陳豪與馬國明，都一直擔當陪笑食花生角色，不發一言，反而比事情本身更加搞笑。

這段訪問在網上瘋傳，網民認為楊茜堯反應耐人尋味，似乎透露她知道了什麼公開的秘密。網民不但貼出當年二人在《宮心計》的劇照，指：「飛燕（陳自瑤飾）咁多年後都係跣咗金鈴（楊茜堯飾）一鑊。」更有人留言：「陳自瑤係跣緊楊怡定跣緊自己？」、「tvb近年最好睇嘅一幕」、「好似有意無意地爆咗啲嘢」、「尋晚睇咗直程0尷尬，基本上大家都心照不宣笑鬼死」

網民貼出當年二人在《宮心計》的劇照，指：「飛燕（陳自瑤飾）咁多年後都係跣咗金鈴（楊茜堯飾）一鑊。」（TVB）