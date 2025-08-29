何遠東離巢TVB 7個月曝新動向　消失幕前近一年暴瘦變「阿Sir」

憑《降魔的》中飾演的士司機為人熟悉的綠葉何遠東，今年初宣布與TVB結束16年合作關係外闖。相隔7個月終透露新動向，消瘦不少的何遠東竟搖身一變成為「阿SIR」。



離巢至今7個多月，圓潤身形不再的何遠東，於IG分享最新去向及「工作照」：「2000年我是一名參與學生，2025年我是大家的戲劇導師，此種微妙的關係好beautiful，我相信戲劇的力量，真善美團結齊心就事成，希望同學們記得我們自己定義的『KPI』，KIDS PLEASURE I，還有 要記得…我們一齊觀賞大自然的震撼，連場暴雨都阻擋唔到大家回來創作排練，陰暗的天色令房間欠缺光明，好簡單 原來打開一扇窗就好了，REMEMBER，ABCDEFGHIJK，LMNOPQRSTUVWXYZ，26位同學不多不少完美的組合，期待在舞台上再看到大家演出。」

何遠東貼出進修證書，在香港演藝學院戲劇學院與教育署學校活動組合辦之「優勝學生戲劇進修課程」中，獲得優異成績畢業，再次投身迄場，身份由學生變成導師，他續說：「P.S.看到各大劇團都進行結業演出，導師們努力薪火相傳，努力維繫着戲劇與新一代，感動感恩，我們繼續努力吧！」