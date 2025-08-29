梁敏巧真學生Look曝光　自爆同步被5人追求：唔係水性楊花呀

TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》自播出以來成為全城熱話，更成功棒紅葉蒨文、羅毓儀、關嘉敏、李芷晴及梁敏巧（Maggie）5位女神！最初播出被批「唔靚」的梁敏巧亦在尾聲獲大平反，在節目中以馬尾校服Look獲網民洗版式大讚靚到爆燈。梁敏巧更公開讀書時的「真‧學生Look」，樣子清純、甚有鄰家女孩Feel的她大爆曾同時被5個男仔追，相當搶手！

成功棒紅5位女神！（IG/@maggiemanhau）

梁敏巧學生Look。（IG/@maggiemanhau）

對於被質疑同時被5個男仔追的真實性，梁敏巧解釋：「網民們唔相信我有5個人追，我諗返都係唔相信嘅。雖然係開朗活潑但唔識打扮，但我真係好活躍，有參加唔同學會級活動、社活動、制服團隊、同級同班、唔同班、師兄、出面參加制服團隊的成員，所以可能因為係好多圈子出現，會有呢個結果，唔係水性楊花呀！」

中三中四的樣子。（threads照片）

至於被網民問道如何同步Handle5個男仔，梁敏巧亦大方答：「我無特別要點handle，最簡單鐘意咪溝通多啲。無感覺咪冷淡等佢哋知難而退，我屋企管好嚴所以唔會出街。我諗最頭痕都係約溫書，我會索性同佢哋講約咗一班同學喺邊度溫，隨意join。傾電話send訊息純睇心情，可能因為咁養成佛系覆信息。其實我了解後無feel我會好冷淡，完全唔會比假希望唔收兵～有人好快放棄，有人追足一年！」

厲害！（IG截圖）

親解！（IG截圖）

梁敏巧與劉啟進。(節目截圖)