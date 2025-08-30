方力申老婆葉萱出自傳親揭被邪教洗腦過程　望外界引以為戒

方力申老婆葉萱（Maple）在兩年前接受Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》訪問，揭露韓國攝理教教主鄭明析的惡行，聲淚俱下自揭被鄭明析性侵，引起極大迴響。早前Netflix新一輯紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》（The Echoes of Survivors: Inside Korea's Tragedies）再度採訪葉萱，她坦言公開經歷後遭受輿論攻擊，質疑她「想紅」，更一度哭成淚人。近日葉萱推出韓文自傳，親揭被邪教組織洗腦的過程！

葉萱於《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片節目上繼續發聲。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱受訪時談到被韓國輿論攻擊，一度哭成淚人。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱得知錄音證據被公開後，在中環街頭坐在教授身邊一度淚崩。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱在社交平台上載自傳《痕跡》的封面照，並撰文解釋推出自傳的原因，她寫道：「今天，我出版了一本書。這本書也是關於JMS的。你可能會想：『這個故事已經透過紀錄片《以神之名》及其續集《以倖存者之名》講過了。』為什麼還要再出本書來講述這一切呢？看完這部紀錄片後，你可能仍有許多疑問，你或許覺得邪教和性虐待離自己很遠，相信這是因為你並不完全理解我的經驗。」

葉萱推出自傳《痕跡》。（IG圖片）

葉萱推出自傳《痕跡》。（IG截圖）

葉萱撰文解釋推出自傳的原因。（threads截圖）

新書詳細記錄了葉萱自青少年時期被「攝理教」傳教、洗腦，至最後脫離並提告的完整過程，她希望可藉此提醒更多人：「這本書詳細講述了我從16、17歲開始皈依，到洗腦、戒除邪教，以及最終提起訴訟的歷程。我希望透過記錄那段痛苦，整理思緒，尋求療癒。對你來說，希望看到我的經歷能幫助你意識到：『哦，如果我繼續這樣下去，我可能會走上歧途』，並以此為戒，避免受到傷害。」葉萱續說：「除了邪教之外，社會上還有很多操控性團體。你可能不知不覺地就陷入其中。我希望你能避開和逃離它們，或幫助那些陷入其中的人。我真誠地希望這個社會問題能夠解決，尤其是在韓國乃至全球。感謝您的關注與支持。」

方力申在今年2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

方力申與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG@alexfongliksun）

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣在美國結婚。

方力申攜太太葉萱見陳秀珠。（IG@chan_sau_chu）

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

婚禮。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱表示：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱亦有在IG限時動態以英文留言：「現在真的一切都結束了:)，我已繼續前進，過着與JMS（韓國攝理教）無關的生活。謝謝大家的支持和祝福。希望所有為真理發聲、為正義而戰的人都能找到和平與幸福。」（IG截圖）

今年2月情人節，方力申宣布向葉萱求婚成功，並在美國舉行婚禮，之後又在父親節當日公布太太懷孕喜訊，兩人即將榮升父母！已經展開新生活的葉萱，懷孕6個月將為人母，而方力申日前上載了參加「2025世界先進游泳錦標賽」的片段，片中所見，他完成賽事後對着觀眾席大派飛吻，鏡頭一轉，太太葉萱甜笑為他打氣，畫面溫馨！方力申更寫道：「今次喺我爸爸媽媽細佬、老婆同佢肚入面我哋個女一齊見證咗我贏得第一面World Masters金牌，既驚喜又感動。我下一個目標：希望再加埋我個大女（或者再多個？兩個？），一齊睇我再攞世錦賽金牌。6年後？10年後？希望到時係個女幫我掛上獎牌喇。」似乎暗示希望再添子女！

葉萱甜笑為方力申打氣。（影片截圖）

奪得金牌！（影片截圖）

好勁！（影片截圖）

