香港小姐2025｜冠亞季三甲最詳細預測！　呢兩位「黑馬」先係焦點

《2025香港小姐競選》將於明晚（31/8）舉行，今年共有14位佳麗入圍，除了本地佳麗之外，亦有來自英美加及內地的佳麗。今屆入圍佳麗年齡由20歲至27歲不等，其中有8位都是25歲以上，對比起以往幾屆年齡稍微偏高。睇《港姐》除了表演環節之外，識睇就一定是泳裝問答環節，而估冠亞季三甲人選亦是賽前最熱門的討論話題。



《2025年香港小姐競選》14位入圍佳麗。（TVB圖片）

成為「港姐」的條件，當然是美貌與智慧並重。從近幾年冠亞季軍的賽果來看，其實不外乎是：冠軍整體實力平均，學歷高，對答得體大方，才藝表演突出，有氣質等等，例如陳曉華、宋宛穎、倪樂琳；亞軍整體上與冠軍差不多，更需表現穩定，親和力強，身材較突出，但通常缺少了冠軍突出的大方得體，例如陳楨怡、梁嘉莹；季軍則要求樣樣都好，表現有亮點，多數靠特定優勢脫穎而出，例如楊梓瑤、丁子田。原則上，冠亞季人選僅屬「爭個馬鼻」，但毫不例外地，體現智慧的部分佔比相當重，因為大家都會避開「花瓶型」的佳麗。

總括來說，冠軍要求大方得體，有智慧，有學歷；亞季軍要求有亮點，多數是身材好或身型高䠷，親切，有觀眾緣。

楊梓瑤，宋宛穎、倪樂琳，陳楨怡。（資料圖片）

《2025香港小姐競選》7號施宇琪（Angela）。（TVB圖片）

《2025香港小姐競選》11號梁倩萱（Barbie）。（TVB圖片）

參考以上參數，7號施宇琪（Angela）、9號陳詠詩（Stacey）、11號梁倩萱（Barbie），基於「智慧」一項，高學歷和豐富的社會經驗已為她們帶來一定的對答優勢。7號施宇琪曾為股票期權交易員，家族5代都是劍橋畢業生，可預想除了背景亮眼外，對答亦肯定滿足到一班要求高的大會評審。9號陳詠詩雖身高稍微輸蝕，但博士學歷及在體操上的成就亦是高人一等。現任美國私人銀行金融顧問的11號梁倩萱（Barbie）不需多說，亦幾乎可以肯定有一定的口才和能力應付問答環節的問題。

《2025香港小姐競選》9號陳詠詩（Stacey）。（TVB圖片）

《2025香港小姐競選》4號莫凡（Molly）。（TVB圖片）

除了以上三位冠軍人選，「翻版張曦雯」4號莫凡亦有望角逐亞季軍，事關她屬「高妹一族」，又曾任新聞編輯，亦有一定的親和力。港英混血兒10號文雅儀（Stacey）外表亦相當討喜，同樣順眼，親切亦是她的優勝之處，只要問答及才藝表演無失誤，相信都是坐亞望冠。廣東話「爭少少」的13號袁文靜（Jane）憑可愛，親民的外表，相信都會是評審的心水之一，奈何廣東話「爭少少」是硬傷，所以估計只是亞、季軍人選。

《2025香港小姐競選》2號甘詠寧（Phoebe）。（TVB圖片）

特別一提的是，2號甘詠寧（Phoebe）和13號袁文靜（Jane）。2號甘詠寧為土生土長香港人，雖外貌未必如其他佳麗有特色和亮眼，但勝在各方面都平均，在問答環節顯然就如上兩屆港姐冠軍倪樂琳和莊子璇一樣，佔盡天時地利。13號袁文靜則因為口音和身材方面，經常成為傳媒焦點，要「爆冷」成為亞，季軍的話，也不無可能。

《2025香港小姐競選》13號袁文靜（Jane）。（TVB圖片）

《2025香港小姐競選》12號袁文靜（Jane）。（TVB圖片）

《2025香港小姐競選》1號李尹嫣（Victoria）。（TVB圖片）

《2025香港小姐競選》6號朱文慧（Teresa）。（TVB圖片）

《2025香港小姐競選》14號何詠多（Alison）。（TVB圖片）

《2025香港小姐競選》3號蔡華英（Emily）。（TVB圖片）

《2025香港小姐競選》5號曾閱遙（Elysia）。（TVB圖片）

《2025香港小姐競選》10號文雅儀（Tamson）。（TVB圖片）