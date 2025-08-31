香港小姐2025得獎名單｜陳詠詩奪冠軍、施宇琪袁文靜奪亞季軍
《香港小姐競選2025》今晚舉行決賽，今年主題為「Do You Wanna Be…」，象徵港姐的無限可能性。今年共有14位佳麗入圍，全部擁有大學或以上學歷，包括博士生，學歷之高創歷屆新高，當中不乏海外名校畢業生。
香港小姐2025｜冠亞季軍得獎名單
最終由13號袁文靜奪得季軍，7號施宇琪奪得亞軍，陳詠詩成功奪冠。
入圍佳麗名單包括：1號李尹嫣、2號甘詠寧、3號蔡華英、4號莫凡、5號曾閱遙、6號朱文慧、7號施宇琪、8號岳凡荻、9號陳詠詩、10號文雅儀、11號梁倩萱、12號庄靜璟、13號袁文靜、14號何詠多。
張敬軒率先打頭陣以唱歌方式帶出一眾佳麗，以美妙歌聲帶起全場氣氛。
一眾佳麗都見過觀眾後，便立即進行才藝表演對決環節，進入淘汰階段！
第一組對決為1號李尹嫣vs5號曾閱遙
第二組對決為3號蔡華英vs5號曾閱遙
第三組對決為9號陳詠詩vs14號何詠多
第四組對決為4號莫凡vs7號施宇琪
第五組對決為6號朱文慧vs11號梁倩萱
第六組對決為2號甘詠寧vs10號文雅儀
第七組對決為8號岳凡荻vs13號袁文靜
才藝表演後，一眾佳麗再亮相講出自己的心願，然後就到泳裝環節，亦正式開始淘汰！
晉級的有：10號文雅儀、7號施宇琪、1號李尹嫣、11號梁倩萱、4號莫凡、13號袁文靜、9號陳詠詩、6號朱文慧、3號蔡華英與5號曾閱遙
被淘汰：8號岳凡荻、14號何詠多、12號庄靜璟與2號甘詠寧
經過一輪表演，便頒發「友誼小姐」，由1號李尹嫣奪得。緊接著的「最上鏡小姐」，同樣由1號李尹嫣奪得。
頒完兩個大獎後，便由10強去到5強，淘汰5位佳麗。
晉級：7號施宇琪、1號李尹嫣、9號陳詠詩、3號蔡華英與13號袁文靜
淘汰：10號文雅儀、11號梁倩萱、4號莫凡、6號朱文慧與5號曾閱遙
去到最後，最緊張的環節，由五強選出三甲，最終由13號袁文靜奪得季軍，7號施宇琪奪得亞軍，陳詠詩成功奪冠。