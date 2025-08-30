林子祥親揭悲慘童年連食都無得食　曾淪落街頭憶往事不禁痛哭

現年77歲林子祥與63歲的老婆葉蒨文 (Sally) 結婚30年至今一直十分恩愛，兩人除了是夫妻也是戰友，在舞台上多次合作。他們將於十月登陸紅館舉行一連五場的《白頭到老WE ARE ONE》演唱會-香港站，近日亦已展開了宣傳活動，最近兩人就作客查小欣全新YouTube 頻道「紅查館」接受訪問，細訴久違廿七年來未有合體開show的背後原因，又大爆婚後共度最難忘的情人節，Sally大爆試過情人節冇禮物︰「得雪櫃個蛋糕。」

阿Lam與Sally接受查小欣訪問。（節目提供）

阿Lam與Sally來年結婚三十年，恩愛如昔。（節目提供）

另外，林子祥又在訪問中透露自己本來有幸福童年，可惜因父母離異而變得悲慘。林子祥4歲時他的父母離婚了，他和弟弟跟隨母親生活，在林子祥讀中一時他母親離開香港到美國去，兩兄弟便開始寄宿生活，直至1965年再被安排到英國讀書。林子祥表示在英國生活期間有一段時間是沒有東西吃的。他說：「嗰陣冇錢，做孤兒仔，屋企冇寄錢畀我哋，畀學校踢咗出嚟。雖然我爸爸係醫生，但係佢唔想寄錢，佢送咗我哋嗰度，我諗佢搞唔掂自己啲錢，所以寧願由我哋自己去求生。（點樣我生存？）我咪自己出去搵嘢做，乜都做，麥當勞又做過，派報紙、又幫人家執屋，Harrods、Dorchester全部做過，搵到幾多都食晒，仲要租間房間都要四、五磅，要做好多嘢先搵到錢，嗰段時間都幾陰功。」

林子祥表示在英國捱過苦。(節目截圖)

葉蒨文續說：「有次去英國那時候，我哋成日坐地鐵，有一次佢同我話就係呢個地鐵，嗰陣有一個人揼低我哋兩兄弟，邊講邊喊話係喺呢個位，我都冇諗過係嚴重。」林子祥就這樣在英國捱了差不多4年，他說：「我到而家都係鍾意呢個地方，因為係捱得最辛苦，我唔會覺得係惡夢，捱嘅時候又唔覺得好辛苦，嗰陣真係一罐罐頭做一餐，乜嘢都唔識，（有冇求救？）可以搵邊個？求救即係乞食。」