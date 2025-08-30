「七魔女」傳不和兩成員衝突畫面曝光　一細節揭露文頌嫻婚姻狀況

圈中有不少知名閨密團，其中必數由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」。七人因工作結緣，同事變成朋友，雖然各有各忙，但常抽空為大家慶生聚會。不過早前閨蜜團相約外遊，文頌嫻再度缺席，隨即引起網民猜測7人友情疑現暗湧。事後佘詩曼在微博分享旅遊照時，Tag了缺席的文頌嫻似間接回應不和傳言。日前（27日）文頌嫻在小紅書分享與周家蔚、湯盈盈、鍾麗淇一同出席友人婚宴，好姊妹相聚粉碎謠言，但片中竟然洩露與湯盈盈的衝突畫面，更有網民因一細節好奇文頌嫻的婚姻狀態。

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，多年來感情要好。（佘詩曼微博）

文頌嫻今年再次缺席閨蜜旅行團。（IG圖片）

文頌嫻保養得宜！（小紅書）

文頌嫻日前在小紅書分享影片，與周家蔚、湯盈盈、鍾麗淇出席朋友喜宴，席上被安排坐在一起，更順道為周家蔚再慶生。閨蜜相聚固然開心，但文頌嫻卻在小紅書開玩笑「投訴」，寫道：「嫻人餓了🤤投訴座位編排失當😅🍂」。片中可見，文頌嫻向鏡頭展示不同食物，夾起食物時，再旁的湯盈盈直接用手捏碎食物，反應不及的文頌嫻即時黑面表示不滿，而湯盈盈就大笑兼繼續「騷擾」文頌嫻。

文頌嫻日前在小紅書分享影片，與周家蔚、湯盈盈、鍾麗淇出席朋友喜宴。（小紅書）

文頌嫻向鏡頭展示不同食物。（小紅書）

夾起食物時，再旁的湯盈盈直接用手捏碎食物。（小紅書）

網民搞笑指湯盈盈非常調皮。（小紅書）

閨蜜們之間開玩笑實屬正常，不過有過分認真的網民卻留言指：「我覺得這樣有點唐突，突然伸手過來，好姊妹都覺得不太禮貌。」，亦有不少網民認為兩人只是搞笑互動而已：「只有你這樣覺得」、「人家好姊妹玩玩而已 有需要這麼過分認真嗎？」、「哈哈哈哈柳琵琶好衰鬼啊」、「她的笑聲好好笑」、「太調皮了哈哈」。

有眼利的網民看到桌上的名牌稱呼，好奇為何文頌嫻是「Miss」。（小紅書）

而湯盈盈是「Ms」。（小紅書）

另外，有眼利的網民看到桌上的名牌稱呼，好奇為何文頌嫻是「Miss」，而湯盈盈是「Ms」。網民討論兩者用法，稱未婚人士通常用「Miss」，已婚婦女大多用「Mrs」，而「Ms」是不透露婚姻狀態的寫法，更好奇文頌嫻的婚姻狀況：「這樣拍是不是有暗喻」、「miss是未婚,ms是已婚mrs 的縮寫」、「ms不是縮寫，是不同於miss和mrs的，不透露婚姻狀態的寫法。 當下社會ms稱謂是最常見的」、「Miss？離婚了？」。

近年文頌嫻甚少分享一家三口的照片，只間中貼出獨自湊女的合照，連外遊都不見老公身影。（小紅書）

文頌嫻與商人李梓慎（Jason）於2012年結婚，育有一女Jamie。2018年有傳文頌嫻老公欠債被貼大字報，其後兩人否認財困。不過近年文頌嫻甚少分享一家三口的照片，只間中貼出獨自湊女的合照，連外遊都不見老公身影。