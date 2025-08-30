《富貴逼人》招弟關佩琳近況曝光容貌惹熱議　傳息影與周星馳有關

80年代經典港產電影《富貴逼人》系列是不少港人的集體回憶，戲中董驃飾演的驃叔與沈殿霞飾演的驃嬸有三個寶貝女兒，分別是陳奕詩飾演的大女帶弟、李麗珍飾演的二女來弟、以及關珮琳飾演的孻女招弟，他們一家的演出令人留下深刻印象。關佩琳雖然早已轉行，但她當年演的招弟令人印象難忘，口齒伶俐，招招積積可說是她最大的特色，而在跟星爺合作的《望夫成龍》中，鬧到星爺頭耷耷一幕，亦成為了經典一幕。近日社交網瘋傳關珮琳的近況，令神隱多年的關珮琳樣貌曝光，引起熱議。

關佩琳曾跟星爺合作《望夫成龍》。(電影截圖)

招弟一角令人印象深刻。(電影截圖)

近日在網上流傳的影片內容談及關佩琳近況，可見她的樣子和之前差不多，輪廓依舊，很容易便能認出是她。關佩琳對上一次公開亮相，是在《第35屆香港電影金像獎》的舞台上，當時她與同樣是80年代童星的黃美棋和張繼聰等人頒發「最佳導演」一獎，關佩琳當時的外貌與童年時分別不大，不過就有網民直言她小時候可愛甜美，長大後就比較普通。

關佩琳的短片近日在網上流傳。(小紅書)

關佩琳年前出席《第35屆香港電影金像獎》頒獎禮。(節目截圖)

有指關珮琳在1994年拍完電影《伴我同行》後已經轉行，早年有傳她在大學工商管理學士畢業後，曾在國泰任職空姐，其實她是做人力資源部，負責機師面試。對於當年未有繼續留在娛樂圈發展，有傳是與周星馳有關。有傳關佩琳在《望夫成龍》拍攝期間，關佩琳曾在現場大聲斥責周星馳沒有演技，結果遭被外界批評目中無人，關佩琳的形象跌落谷底，影響了她在娛樂圈的發展。

有傳關佩琳批評周星馳的演技。(電影截圖)

