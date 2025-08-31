黎彼得否認爛賭輸身家　生意失敗嘗盡人情冷暖：我嗌結婚冇人嚟

現年75歲的殿堂級填詞人黎彼得（Peter Li），70至80年代與許冠傑合作無間，創作過《浪子心聲》、《打雀英雄傳》、《梨渦淺笑》、《賣身契》等膾炙人口歌曲，被封「鬼馬填詞人」。近日黎彼得接受楊紹鴻YouTube節目訪問，大談入行經過。「百足咁多爪」的他雖然賺到錢，但卻屢傳爛賭輸身家，黎彼得否認，稱是因為生意失敗，還感慨當年結婚「冇人嚟」，到賀朋友寥寥可數。

黎彼得僅得小五學歷。（YouTube@楊紹鴻）

黎彼得透露自己僅得小五學歷，還只讀了兩星期，因為愛聽粵曲，幼年時常流連戲班，耳濡目染，令他中文水平提升。黎彼得九歲喪父，長大後當私人司機，閒來投稿，後兼職為《年青人週報》寫專欄，專欄名為《柴可夫司機手記》，他說：「我好彩，揸車佬但撞到許冠傑，做咗老友，冇學過填詞，以前冇填詞訓練班，掉低老細就坐低鬼畫符咁寫吓，改吓歌詞，第一隻歌將麗莎《相思淚》改成《傷心淚》，譚炳文喺《歡樂今宵》唱紅咗」。楊紹鴻讚黎彼得是天才，說：「冇乜文采邊寫到『難分真與假 人面多險詐』呢啲歌詞」，黎彼得說：「創作有神來之筆，有時嗰條友博士嚟，博士都寫唔到啦，林敏驄都好勁，佢以前跟我㗎嘛，不過唔好講我同佢啲恩怨....揸車佬粗人一個有鬼文采咩」。

黎彼得由揸車佬成鬼馬填詞人。（YouTube@楊紹鴻）

作詞之外，黎彼得又曾在嘉禾電影公司及無綫電視（TVB）任職編劇、電影監製以及創作經理等工作，賺錢能力高，但有傳因爛賭輸身家。黎彼得承認曾「黐埋」蕭若元等損友身邊賭錢，但非致命傷，他稱是與一名醫生朋友，以及朱玲玲現任丈夫羅康瑞的公司一起搞建築材料運輸生意，但訪問中卻忘記羅康瑞名字，錯指是朱玲玲前夫「霍生」霍震霆。後來因時任特首董建華的八萬五房屋政策，令樓市急瀉，黎彼得亦因此蝕大錢。

黎彼得同許冠傑曾經好老友，更為對方填寫唔少膾炙人口經典歌。（影片截圖）

黎彼得說：「搵到都散埋啦，啲人以為我爛賭、滾女，瓣瓣都唔關事，我曾經喺北角買樓，入過『棺材』即稅局，蝕埋（生意），使埋仲有少少，但罰你咁多冇晒啦。賣完樓就去沙田租屋住，賣咗北角樓，丁屋要補地價，失業仲撞到紅顏知己，後來變老婆送湯就有埋個仔，痴男怨女呀，唔係一個老人家咁嘅質素點會嗌結婚吖」，他還意外爆魯振順有兩個物業，離巢TVB後應不愁生活。

黎彼得曾與「TVB小花」劉嘉玲、吳君如好friend。（ig圖片）

黎彼得稱身邊一向沒有女伴，突然宣布婚訊，有朋友還以為是愚人節，但生意失敗亦看盡人情冷暖，他說：「我嗌結婚冇人嚟，劉嘉玲又唔嚟，剩得吳君如一個嚟，以前成班小花同我好friend，其他送花籃，成龍、洪金寶有送花籃，許冠傑都有嚟，個別有嚟」。

近年黎彼德主力做YouTuber，卻被指「口臭」經常得罪人，他表示自己有底線，說：「我鬧人有冇畀過律師信我？同埋有冇喺街揼我？有冇好似梁思浩咁，我假設啫，冇，因為我全部有餘地」，他表示與李龍基、夏韶聲等全部相識多年，但承認做節目如履薄冰，好驚得罪人。

黎彼德亦擔心講得多得罪人。（YouTube@楊紹鴻）

2022年黎彼得因入院做「通波仔」手術而停工三個月，之後被TVB「炒魷」，一度要「契仔」黃宗澤及「大劉」劉鑾雄的經濟援助。（資料圖片）

「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「豹叔」黎彼得和「譚道德」陳榮峻在劇集《愛回家之開心速遞》中，組成「大四喜」。（資料圖片/林迅景攝）