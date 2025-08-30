劍擊女神朱嘉望獲100分男友求婚　收巨鑽：急不及待與你共度餘生

香港女子劍擊運動員朱嘉望（Moonie），本身亦是網絡紅人，IG追蹤人數達15萬人，經常騷泳照大派福利，有「劍擊女神」之稱。今日（30日）朱嘉望在IG宣布喜訊，透露拍拖4年多的男友向她求婚，並分享了多張男友求婚照片，非常浪漫。

朱嘉望是香港女子劍擊運動員。（IG@moonieckm）

拍拖逾4年男友單膝跪地向朱嘉望求婚。（IG@moonieckm）

相中所見，求婚儀式十分隆重，選址海邊，還有藍天白雲美景，兩邊路旁放滿粉紅和白色的鮮花，朱喜望的男友在圓拱型的鮮花裝置前單膝跪地送上巨型鑽戒，朱嘉望難掩喜悅之情掩嘴而笑。她以英文留言：「過去兩周，我們私下享受訂婚的喜悅，真是太好了，但現在是時候和大家分享我們的喜悅了。作為夫妻我們走過這段旅程，我感到無比幸福和感激。」朱嘉望還說：「作為一個小女孩，我總是白天夢見我的求婚會是怎樣的，但我從來沒有想像過這個。我愛你 J，過去兩周的經歷簡直是夢幻般超現實。求婚完全超出了我的預期，我急不及待地想和你共度餘生。」

曬巨型求婚戒指。（IG@moonieckm）

朱嘉望表示：「急不及待與你共度餘生」。（IG@moonieckm）

+ 3

朱嘉望家境頗為富裕，畢業於香港大學心理系。14歲時，朱嘉望成為業餘重劍運動員，自2010年起連續3年贏得亞洲青少年錦標賽牌，2020年更代表香港出戰東京奧運，並曾與江旻憓出戰大賽。朱嘉望曾多次表示運動員一定要找一個獨立型的男朋友，而現任男友完全符合這條件：「佢真係好好，就算我成日出國都冇埋怨，佢嘅耐性同容忍度極高，當我發無聊脾氣時，佢都願意接受，仲會畀心機氹我，佢係100分男友。」

朱嘉望被封「劍擊女神」。（中國香港劍擊總會圖片）

曾與李麗珊為HOY TV主持奧運節目。（IG@moonieckm）

朱嘉望被封「劍擊女神」。（IG@moonieckm）