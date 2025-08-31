盛品儒設靈太太蔡一鳳不願透露病逝原因 心痛送別最後一程

香港知名企業家、慈善家及清末著名實業家盛宣懷家族後人盛品儒 (James) 於8月18日與世長辭，享年四十八歲。其家屬今日於香港殯儀館舉行守夜禮。盛品儒作為盛氏家族傑出後人，承繼先祖遺風，畢生致力於商業發展與慈善事業。為遵從他生前低調謙和之秉性及保護年幼子女，葬禮儀式僅限親屬及獲邀摯友出席。家屬懇請傳媒尊重私人哀悼空間，讓家人得以寧靜送別。

（網上圖片）

靈堂放滿白色花，太太蔡一鳳所送的心型花牌放置中央。（大會提供）

下午4時45分，盛品儒遺孀蔡一鳳出來見傳媒，她表示：「辛苦大家送James最後一程，我代表盛家同兩位小朋友多謝大家關心，因為喪禮唔方便接受訪問。（喪禮以咩儀式進行？）佛教儀式，聽日火化。（James有咩遺願？）安排緊，依家無心情，要做其他嘢。」被問到小朋友心情怎樣，蔡一鳳即眼濕濕，她續說：「睇相忍唔住喊。（靈堂啲相你親自揀？）有幾百張相係我揀，有幾百張係朋友upload，都係為咗記念James。」對於有傳盛品儒是因肝癌病逝，蔡一鳳表示：「今日唔講呢啲。」

蔡一鳳送別亡夫盛品儒最後一程。（張嘉敏攝）

蔡一鳳多謝大家關心。（張嘉敏攝）

盛品儒生前好友王大業亦有來送他最後一程，王大業表示在盛品儒離世前10日左右有去醫院見他，他說：「佢見到我，有意識，精神狀況唔係好差，真係好可惜，好突然。唔知佢咁嚴重，對上一次見係幾個月前去佢屋企食飯，嗰時完全無嘢，好精神，佢不嬲好fit。佢好鍾意同我講動物同埋電競。」