袁偉豪夫婦排隊幫襯網紅店獲讚零架子　酸民兩字留言暗指無星味？

44歲的星、馬雙料視帝袁偉豪，近年雖然少了劇集出街，但卻多了時間陪伴家人及投入自己喜歡的事情，而屋企更即將迎來「新成員」，組織幸福的四口之家。此外，袁偉豪也頻頻開騷，繼早前的廣州演唱會大獲好評後，近日再到潮州開騷。而太太張寶兒（Bowie）即使腹大便便，但依然跟隨老公到內地，做個「廿四孝」跟得夫人，全程陪伴老公左右，夫妻感情相當甜蜜。

袁偉豪於2018年《萬千星輝賀台慶》中憑劇集《棟仁的時光》獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」和「新加坡最喜愛TVB男主角」兩個獎項，與黃智雯一起奪得兩地視帝及視后。（視覺中國）

袁偉豪演技備受肯定，有不少角色都令觀眾留下深刻印象，但近年因公司高層變動導致工作量大減。(資料圖片/梁碧玲 攝)

袁偉豪早前到廣州開騷獲得好評。（IG圖片）

袁偉豪雖然少了拍劇，但多了時間享受家庭了。（小紅書）

袁偉豪與張寶兒此行也寓工作於娛樂，開騷後，兩公婆四出尋找美食享受二人世界。有網民分享在當地一間網紅食店偶遇了他們，並拍下影片。片中，袁偉豪與張寶兒雖然貴為視帝和億萬千金，但兩人作風十分貼地，同普通市民一起排著隊等候美食，不但全程笑臉迎人，還友善與顧客合照，完全沒有明星架子。由於太太懷有身孕，袁偉豪亦顯得小心翼翼，全程化身最強保鑣，保護太太。

袁偉豪日前到潮州開騷，與太太張寶兒寓工作於娛樂。（小紅書）

太太張寶兒做跟得夫人。（小紅書）

兩公婆同市民一起排隊。（小紅書）

該網民寫道：「在義安路潮塗記這裡買腐乳雞翅，看著一堆人圍上去，一生愛湊熱鬧的人絕不示弱！一看哇的一聲，好帥啊，原來是使徒行者裡面的天堂哥跟他太太。tvb明星真的一點架子都沒有，好nice的」。

兩公婆友善與市民合照，非常受歡迎。（小红书）

雖然畫面溫馨、甜蜜，但也有尖酸網民留言：「哪門子明星，素人」，疑暗指兩人沒有「星味」。不過亦有大批網民力撐，讚袁偉豪這些年活出真我，狀態比早幾年好。事實上，這些「酸民」的言論，對袁偉豪夫婦而言早已不足掛齒，想當初，兩人戀情曝光時，因女方顯赫的家世，外界曾一度以「女尊男卑」、「億萬駙馬」等標籤形容袁偉豪，令他承受不少壓力。

一家三口好幸福。（IG@benontheroad）

張寶兒兒童節晒超聲波相宣布懷第二胎。（IG圖片）

但時間證明了一切，兩人婚後愈愛愈濃，袁偉豪努力工作，一步步證明自己的實力。張寶兒亦力撐老公是潛質股。如今，他們即將迎來第二個愛情結晶品，這段曾不被看好的婚姻，最終贏得了大眾的滿滿祝福。

袁偉豪貼心照顧愛妻（資料圖片/陳順禎 攝）

張寶兒和袁偉豪結婚至今keep住恩愛。（IG@_bowiecheung）