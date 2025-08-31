視帝緋聞舊愛明言分手不是朋友　拒跟前度聯絡：有唔開心先分開

今年是周勵淇（前名：周麗淇）出道25年，她更在昨晚（30日）生日正日舉行了音樂會。周勵淇模特兒出身，其後去TVB拍劇成為「收視福將」，與鄭嘉穎合作過《翡翠戀曲》、《天幕下的戀人》、《最美麗的第七天》等，螢幕情侶大受歡迎，更被指戲假情真，發展地下情。雖然二人從未承認過戀情，但有指他們因佘詩曼介入而分手。現時周勵淇與鄭嘉穎各有家庭，女方跟年長6年的內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬）結婚，婚後專心相夫教子；而鄭嘉穎則跟陳凱琳育有三子。

昨日（30日）是周勵淇46歲生日。（IG@nk830）

周勵淇曾是TVB「收視福將」，與鄭嘉穎合作過《翡翠戀曲》、《天幕下的戀人》、《最美麗的第七天》等，成為螢幕情侶更被指戲假情真，發展地下情。（TVB）

周麗淇與鄭嘉穎當年以情侶檔出席活動。（VCG）

周勵淇2018年跟年長6年的內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬）結婚，婚後專心相夫教子。（IG@nk830）

鄭嘉穎則與陳凱琳育有三子，經常放閃。（IG@ghlchan）

日前周勵淇接受練美娟與唐詩詠主持的YouTube節目《絲打圍爐》訪問，談到與前度能否再見亦是朋友，周勵淇說：「我未試過同前度做返朋友，真係唔可以。」當練美娟說：「唔得因為曾經咁親密，所以唔可以成為朋友？我覺離開原因好重要，如果係因為第三者，咁梗係唔得啦……」時，周勵淇陰陰笑，之後又噘嘴思考，而另一主持唐詩詠亦失笑，被周勵淇問：「你笑咩呀？」娟姐：「呢個可以唔講嘅，你係咪唔想講？」唐詩詠即將個波拋畀周勵淇，她回答：「我覺得冇咁嘅必要，咁本身嗰個唔係朋友，男朋友同朋友做嘅嘢係唔同，分咗手唔一定係敵人，但我意思係冇乜必要再聯絡，應該跳去另一個世界做其他嘢算，唔好再糾結喺嗰件事。」

日前周勵淇接受《絲打圍爐》的訪問，談到與前度能否再見亦是朋友，期間她陰陰笑，之後又噘嘴思考。（YouTube@ ChillGOOD TV）

周勵淇覺得沒有必要跟前度做朋友。（YouTube@ ChillGOOD TV）

周勵淇：「分咗手唔一定係敵人，但我意思係冇乜必要再聯絡，應該跳去另一個世界做其他嘢算，唔好再糾結喺嗰件事。」（YouTube@ ChillGOOD TV）

周勵淇還直言：「一定係有唔開心先分開，唔開心唔好理係咩，唔想再喺呢度研究呢件事，不如行開吓搵吓啲新嘅朋友。」娟姐追問是否怕相處時勾起不開心的回憶，她表示：「譬如你嫌佢成日有啲壞動作，你做朋友都係會有呢啲壞動作出現，我覺得唔需要再一路喺度由件事重複重複發生。」