香港小姐2025｜亞軍施宇琪半年激減40磅　季軍袁文靜對答勁可愛

【香港小姐2025/冠軍陳詠詩/亞軍施宇琪/季軍袁文靜/最上鏡上小姐兼友誼小姐李尹嫣】《2025香港小姐競選》於8月31日晚舉行，由9號陳詠詩奪得冠軍，7號施宇琪奪得亞軍，13號袁文靜奪得季軍，友誼小姐及最上鏡上小姐由1號李尹嫣奪得。賽後港姐施宇琪、季軍袁文靜及最上鏡上小姐李尹嫣接受訪問。



亞軍施宇琪在訪問中，形容自己為「唔係選美嗰種人」，說：「跳又唔識跳，笑又唔識笑，可以攞到亞軍好開心，太好彩啦。」她又相當謙虛，覺得自己除了才藝表演外，沒太大亮點。「可能係我個speech比較真誠，打動咗，所以先畀亞軍。」她也表示，數月內嚴格控制飲食，選舉結束後終於可以放開懷抱：「控制飲食，控制到走火入魔，呢半年我減咗40磅，真係好辛苦，就連一粒朱古力都計到好盡。」表示，賽後會與父母，回復每星期一齊飲茶的習慣。

談到被老闆推薦參選，亞軍施宇琪坦言當初不了解，但如今就覺得他可能是獨具慧眼：「可能佢獨具慧眼，佢同我相處咗五年，覺得Angela係一個好堅毅，好有目標，有執行力嘅人。我覺得佢係咁樣諗，又真係成真。」

季軍袁文靜的着眼點，反而在公司與居所的距離，她說：「以前去科大返工10分鐘，嚟TVB 5分鐘，同埋我想交多啲香港朋友，學吓廣東話，都係好簡單，所以今日攞到季軍真係冇諗過。真係好多謝香港嘅朋友，同埋支持我嘅網友。」

賽後想做什麼？她回答：「想同屋企人去旅行，好好食嘢。（食乜？）食啲⋯⋯自己煮飯囉。而家日日都喺TVB食叉燒飯，例如好想自己煮嘅四川菜，雪糕，朱古力，高熱量嘅嘢，哈哈哈。」

李尹嫣獲得最上鏡小姐和友誼小姐，受訪時她說：「梗係開心啦，因為呢個係對我上鏡程度一個認可，另外友誼小姐都係好多謝13位佳麗認我嘅認可，我都好開心。（失落三甲會失望？）我都知有好多網民支持我，我對自己表現都好滿意，我喺心目中已經覺得自己係冠軍，三甲嘅嘢唔緊要，最緊要都係自己滿意自己。」