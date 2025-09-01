吳千語疑街頭拍攝被野生捕獲　網民驚訝真人一部位與上鏡有落差？

現年31歲的吳千語（Karena）於2023年12月下嫁「百億富三代」施伯雄（Brian），婚後享受幸福人妻生活。出身草根的她，成功擠身上流社會成為百億新抱，被內地網民捧為「港女典範」。結婚快兩年，外界一直關注吳千語何時為施家開枝散葉，她更多次被傳出疑似求子的消息，包括曾影到她疑帶水晶鏈催生B，及現身「求子聖地」普陀山，令懷孕傳聞甚囂塵上。不過，她早前到印尼旅行時，大方分享比堅尼照片，以Fit爆身型間接否認了懷孕一說。日前，吳千語在街頭被網民野生捕獲，竟意外揭露其身體一部分，與鏡頭前有明顯落差，引起網民熱議。

吳千語（Karena）於2023年12月下嫁「百億富三代」施伯雄（Brian），婚後成為幸福人妻。（IG@karena_ngs）

吳千語去年尾被網民捕獲時，發現她手上戴上水晶鏈疑助催運生B。（小紅書圖片）

吳千語早前現身普陀山！（小紅書圖片）

吳千語現正和老公施伯雄在外地度假，日前，有網民在街頭偶遇她，似正在拍攝時尚照。相中吳千語身穿一條Low Cut連身裙，撐著一把透明雨傘，其出眾的面孔及高䠷身形輕易被認出。該網民以「原來明星現實中也不白啊.......」為題寫道：「吳千語本人比照片還要美，妝容加上精緻的五官還瘦 瘦的，還是發量王者。」

好Fit！（小紅書圖片）

吳千語現正和老公施伯雄在外地度假。（IG@karena_ngs）

好寫意。（IG@karena_ngs）

然而，博主一句「原來明星現實中也不白啊.......」，意外令帖文焦點落在吳千語的膚色上，在零濾鏡的路人視覺下，吳千語的膚色呈現健康的小麥色，與平日她在社交平台上常見的雪白肌膚形有鮮明對比。有粉絲為偶像平反：「怎麼這麽多人一天到晚就是看人白不白的」、也有人指出：「她喜歡運動，生活氣息很健康活力的人不會白」、「額，她從小就不是白的呀... 你心態該改一下了」，直言現在都是追求健康的膚色，健康有點肌肉感的體態，主流美感不再是白幼瘦了。

吳千語日前在街頭被捕獲。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

有網民覺得吳千語真人膚色與上鏡有落差。（IG@karena_ngs）

吳千語經常去享受陽光與海灘。（IG@karena_ngs）

另外，一直以來被貼上「港女」、「拜金」等標籤的吳千語，早前宣布加入直播帶貨界，寫道：「解鎖新身份，吳千語要搞大事了。」她在片中表示，自從2019年進駐「小紅書」以來，一直樂於分享自己的生活，展現不同的一面，如今她決定正式加入直播帶貨行列：「我終於建立我自己的直播間了！」她更即場同閨密程曉玥（美妝品牌HEIR創始人）談判，希望為大家爭取更多福利！似乎決心創一番事業，證明自己的賺錢能力，洗脫昔日負面形象。

被捧為「港女典範」！（小紅書圖片）

經常分享扮靚心得及日常生活。（小紅書圖片）

