林芊妤一孕傻三年　錯手丟兒子暑期作業冇功課交：我做阿媽好失敗

9月1日是莘莘學子的開學日，返學第一件事當然是要交暑期作業，但有云「一孕傻三年」，正在陀第二胎的林芊妤（Coffee）就正完美演繹了這五個字。Coffee在開學前一晚，於社交平台自爆掉晒囝囝翟德彥（彥彥）的暑期作業，令囝囝冇功課交！

正在陀第二胎的林芊妤（Coffee）就正完美演繹了「一孕傻三年」。（IG@coffee89921）

Coffee自責做人阿媽做得好失敗，她透露：「話說我個仔喺暑假放咗10日已經做晒啲暑期功課，我都幫佢檢查完無問題，跟住佢好有手尾，將暑期作業收左喺書櫃同小一d書本放埋一齊，頭先同佢喺度執書包，先發現⋯我前兩日幫佢間房大掃除嘅時候，當時係諗住幫佢掉晒啲小學一年班嘅書同埋作業，點知我連檢查都冇檢查，就連埋做完既暑期作業都一齊掉埋😭😭😭」

Coffee竟然於大掃除時，錯將兒子已做好的暑期作業丟棄。（IG@coffee89921）

她指囝囝得悉後非常傷心，因為當時做功課做得很辛苦，而且也很怕老師責備，Coffee表示：「本身已經係大頭蝦，再加上大肚婆真係會特別大懵同埋蠢😭 我呢排已經係咁做埋啲傻野，今次仲要連累埋個仔，好唔開心呀！！！！我點解會咁架？！真係最怕有個豬隊友媽媽⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯」Coffee指兒子很只是扁嘴和表示怕俾老師鬧，很明白事理、很懂事，但她也不禁問廣大網友：「咁樣掉咗你哋嘅暑期功課係咪會好憎阿媽😭😭」

Coffee十分自責：「大肚婆真係會特別大懵同埋蠢😭 我呢排已經係咁做埋啲傻野，今次仲要連累埋個仔，好唔開心呀！！！！我點解會咁架？！真係最怕有個豬隊友媽媽……」（IG@coffee89921）

很多網民都留言安慰Coffee和分享自己的經驗，叫她一定要代兒子向學校解釋，別讓彥彥獨自面對，Coffee之後再更新最新情況：「發現自己掉左佢辛辛苦苦完成左既100頁既暑期作業後，其實當刻真係好想逃避好唔想話佢知我整唔見，因為我怕佢會唔開心訓得唔好，但過咗幾分鐘之後，我沉澱完自己心情就喺度諗醜婦終須見家翁，然後就同佢自首左，都同佢好真誠咁講左對唔住🧎‍♀️再寫左封信俾佢今日交返學校俾新老師，跟住今朝一早7點幾我就打電話返學校，親自同老師解釋左同say sorry ，老師都好明白事理話唔緊要叫我唔好太自責，做晒就ok反正個學習過程先係最緊要。」

Coffee直言曾想過不告訴兒子真相，但深明醜婦終需見家翁，決定向兒子坦白並一起補救。（IG@coffee89921）

Coffee大讚班主任好好，相信兒子今個學年都會好幸福，她又表示自己會「食少啲蝦，唔好再做大頭蝦。」Coffee又透露自己問過兒子，如果下次媽咪再次大頭蝦，他會怎麼做，伯伯回答：「我下次會將暑期功課擺定係書包入邊，再寫紙貼住提你唔好掉左我d功課。」令Coffee覺得非常窩心和乖仔，她又說：「唉⋯正面啲咁諗，有個咁懵嘅阿媽，個仔應該會比較醒同比較有責任心既👉👈」