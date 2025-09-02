盧冠廷分享養生心得揭自身患慢性疾病　曾受折磨萌輕生念頭

現年74歲的盧冠廷（LoLo），縱橫樂壇數十年，《憑著愛》、《陪著你走》等金曲唱到街知巷聞。早前他再度踏足紅館，完成一連兩場《My Music．My Life 盧冠廷一生所愛演唱會2025》，除了大曬其招牌特色靚聲，令樂迷聽出耳油外，不少網民驚嘆他外貌十年如一日，原來這跟他平時飲食習慣有莫大關係，近日，盧冠廷親自拍片跟大家分享其養生之道，更自爆受一種慢性疾病所困擾。

盧冠廷早前舉行兩場紅館演唱會，以一曲《陪著你走》揭開序幕，他說：「我一生人都未曾試過，好似今晚咁靚仔。」（鄧穎琪攝）

盧冠廷在個唱上，接連唱出自己最欣賞歌手的歌，包括李宗盛《真心英雄》、周華健《花心》、Bob Dylan《Knocking on heaven’s door》、Beyond黃家駒《光輝歲月》、《海闊天空》，寶刀未老。（鄧穎琪攝）

盧冠廷親自拍片分享養生經驗。（小紅書）

盧冠廷稱自己現時即將75歲仍能保持這個狀態，全靠健康飲食。（小紅書）

盧冠廷近日在社交平台分享伴隨了他多年的兩點養生心得，鏡頭前的他中氣十足，完全不像古稀之年。盧冠廷直言今年10月便75歲了，看上去樣子也不差，全賴幾十年來都吃得健康。影片中，盧冠廷放滿一桌用有機食材烹調的菜式，他解釋因為自己本身患有「化學敏感症」，身體對含有農藥的蔬菜及食物會有反應，而且是非常辛苦，所以他現在是吃百分百的有機的食品，並提議大家如果想健康一點的話，不需要天天吃，一星期吃一次對身體也有好處。

盧冠廷自爆有慢性疾病「化學敏感症」。（小紅書）

盧冠廷稱其身體對含有農藥的蔬菜及食物會有反應，而且是非常辛苦。（小紅書截圖）

所以他現在是吃百分百的有機的食品。（小紅書截圖）

另外，盧冠廷更透露自己不喝咖啡和茶，每天都只是喝水，水是對身體完全沒有害處，而有好處的東西。而且盧冠廷還展示其屋企的過濾系統，確保飲到最安全的水。網民也大讚他：「哇，75歲啦。狀態好好呀」、「高手在民間，100%看不出他75歲」。

盧冠廷分享日常餐食。（小紅書）

盧冠廷分享日常餐食。（小紅書）

不喝咖啡和茶。（小紅書）

不要看盧冠廷現在精神奕奕，他早年受訪時曾表示因受化學物品敏感症影響，而歷盡折磨，甚至一度萌生輕生念頭。他指當時一睡覺，心﹑頭和手腳就開始麻痺，必須定時起床活動筋骨，導致長期嚴重失眠，他說：「真的有想過自殺，醫生都說沒辦法，所以自己睇書，研究醫學字典，找方法自救。」最後盧冠廷花了整整10年時間來控制病情，他亦因此明白環保生活的重要性，堅持過健康生活。

盧冠廷直言喝水是對身體最好。（小紅書）