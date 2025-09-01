港姐2025｜網民高呼「還我1號」　冠軍陳詠詩好幽默：佢有兩個獎

【香港小姐2025/冠軍陳詠詩/亞軍施宇琪/季軍袁文靜/最上鏡上小姐兼友誼小姐李尹嫣】《2025香港小姐競選》於8月31日晚舉行，由9號陳詠詩奪得冠軍，7號施宇琪奪得亞軍，13號袁文靜奪得季軍，友誼小姐及最上鏡上小姐由1號李尹嫣奪得。賽後有不少網民對賽果提出質疑，表示不合乎預期，更有人在討論串高呼「還我1號」，認為最上鏡小姐應是最上鏡小姐1號李尹嫣，而不是9號陳詠詩。



《2025香港小姐競選》冠軍陳詠詩，亞軍施宇琪，季軍袁文靜。（葉志明 攝）

競選翌日（1/9）《2025香港小姐競選》冠亞季及最上鏡小姐會見傳媒，冠軍陳詠詩接受《香港01》訪問，回應這些言論時就說：「我冇睇啲留言，但係諗運動員同選美啲留言係咪有少少唔同呢？我目標都係展現一個女性，點樣代表到香港。我覺得盡力去展現到。我真心想喺香港發展，同埋做慈善，我覺得香港小姐就係有呢啲特質，我都對自己好有自信嘅，所以對我嚟講都冇乜嘢。」

有網民高呼「還我1號」，又有什麼看法？冠軍陳詠詩回答：「始終1號都好優秀，咁佢都有兩個獎，我覺得，佢都係多我哋一個獎，我得一個獎，佢有兩個獎。（平均？）唔係平均，但係都戥佢開心。（如果攞冠軍同佢交換呢？）當然而家做冠軍好開心，就唔好咁諗啦，哈哈。」

有網民的批評也相當不客氣，直言她是「鞋抽臉」。她表示比賽前都沒留意網上評論，而比賽後也沒有留意說：「而家都唔諗住睇，都唔介意。我覺得由選舉到決賽，可能大家都唔係好認識我，其實透過呢一年，我想大家會認識我，之後就會鍾意我。（做好自己？）係。」她也分享，希望之後有機會參與幕前演出工作：「有啲人話我口才OK，可以做司儀，但係其實我比較鍾意背稿，唔使考自己急才，可以練習好多次，然後做好自已嗰一part。」

問及怎樣處型獎金和獎品時，她就表示不太清楚有什麼獎金獎品，也透露，得到后冠後，會安放在床頭櫃的位置。

《2025香港小姐競選》冠軍陳詠詩，亞軍施宇琪，季軍袁文靜，友誼小姐及最上鏡上小姐李尹嫣。（葉志明 攝）

友誼小姐及最上鏡上小姐李尹嫣接受《香港01》訪問，她自言滿意賽果，更透露自己為競選準備十分多，說：「我最重時候係大學嗰年，差唔多去64kg，唔可以話肥，但係一家唔上鏡囉。我由細到大，媽咪同屋企人畀好多信心，所以就算唔陣時，我都覺得自己係最好嘅。」

有「最上鏡小姐」就夠？她回答：「我本身係一個好知足嘅人，咁一定代表同呢兩個獎有緣份，所以唔會追求唔係我嘅嘢。（如果可以交換？）唔需要交換，因為我攞呢兩個獎就證明我出眾嘅地方。」

