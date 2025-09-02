鍾欣潼拍片曬神顏教整健康餐　眼利網民竟發現一細節被質疑造假？

現年44歲的鍾欣潼（阿嬌）一向是圈中公認的零死角美女，即使近年來飽受荷爾蒙失調影響，以致身形時胖時瘦，但出眾神顏仍獲網民大讚「阿嬌胖過、瘦過但沒有醜過」以及「臉在江山在」。近日，阿嬌再度成功減磅，狀態大勇的她，不但激罕在社交平台分享白色比堅尼泳照大派福利，更親自下廚，拍片教粉絲烹調健康減肥餐。不過，有眼利網民卻在影片中發現一細節，質疑阿嬌並非「親身上陣」，引起熱議。

自成功瘦身後，阿嬌頻頻在社交平台與粉絲互動，大方分享其減肥秘訣。近日，她還大玩食字，以：「嬌你一招！」為題上載影片，片中阿嬌還化身美女廚神，親自示範烹調健康又美味的瘦身料理。

正當大部分粉絲都聚焦在阿嬌的神顏和廚藝時，有部分眼利網民卻指出，阿嬌在處理食材和烹調過程的特寫鏡頭中，雙手是塗上美甲，但在某些畫面中，雙手卻又變回裸甲狀態，因此引起熱討：「放進氣炸鍋的手突然沒有美甲了, 讓人有點出戲」、「拿椒、剪番茄的手也沒有美甲」；甚至有留言直指有「造假」之嫌：「手替」、「做這個也要替身」、「估計是阿姨做的她拍的，不用親自動手的，動嘴吃就好啦」。

不過，質疑聲一出，大批粉絲為阿嬌護航，認為這只是拍攝剪接的操作，有粉絲貼出截圖反駁道：「看清楚有沒有，美甲的顏色很淡而已，就是後面扭氣炸鍋的手沒有美甲，應該適合後面補錄的」、「後補特寫近鏡而已」。另外也有網民懶理拍攝真、假，直言阿嬌的靚樣一定無假：「美我一大跳」、「女神很美」。

引起網民熱議。（小紅書）

