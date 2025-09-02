香港小姐2025｜亞軍施宇琪教姊妹約會要揀地方：唔啱Key即刻閃

《2025香港小姐競選》圓滿結束，冠亞季軍分別由9號陳詠詩（Stacey），7號施宇琪（Angela）和13號袁文靜（Jane）奪得，而友誼小姐和最上鏡小姐則由1號李尹嫣（Victoria）獲得。競選節目我問答環節中，施宇琪以女性與男性出街食飯應有AA制的答案而贏得掌聲。今日（01/9）會見傳媒時，被問到有關問題時，她再展現出港姐的智慧。



《2025香港小姐競選》圓滿結束，冠亞季軍分別由9號陳詠詩（Stacey），7號施宇琪（Angela）和13號袁文靜（Jane）奪得，而友誼小姐和最上鏡小姐則由1號李尹嫣（Victoria）獲得。（葉志明 攝）

《2025香港小姐競選》亞軍施宇琪（Angela）。（葉志明 攝）

亞軍施宇琪：「我覺得冇一個統一標準，我認為第一次約會唔可以有男仔請嘅諗法，要有AA制準備，至於去到嘅時候，男仔請你咪請囉。（視乎情況而定？）係囉，但係一定唔會係食8萬蚊一餐。」

《2025香港小姐競選》亞軍施宇琪（Angela）答問題十分得體。（葉志明 攝）

和男友第一次約會是誰埋單？她回答：「太耐啦，我唔記得咗。同埋我好建議First Date唔應該去食飯，最好去飲杯咖啡，跟住如果你同佢唔啱key可以即刻閃。我真係唔建議去啲太高級餐廳食飯，因為你都走唔開，又可以避免呢啲din&dash情況。（好有經驗喎）唔係，我係用我好理性嘅去答。」

與男朋友相處一樣是AA制？她又回答：「唔，呢啲係我哋私隱嘅。」打譬如，結婚後雙方會怎樣分配使費？她的想法就相當理性，坦言如果男方高收入一些，就由男方多負擔一些，反之如果自己有較高收入，自然也可負擔多一些。不過，她也重申，怎樣分配也沒有一定的答案，只在於兩人的舒適度而定。

《2025香港小姐競選》冠亞季軍。（葉志明 攝）