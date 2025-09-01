李佳芯不再抗拒唱歌歡迎商演 感恩觀眾喜歡《麻雀樂團》

李佳芯早前因在大馬拍攝新劇而缺席《麻雀樂團》宣傳，今晚她現身時裝開幕展，指當地天氣變幻無常，但慶幸最終順利完成拍攝。「大部分都係外景，都熱，但香港都熱。之不過係一個全新嘅地方、班底，初初要少少時間適應。」Ali又逗留兩個月，最大消遣就是食，但因為試過飲完肉骨茶即時敏感，所以也不敢放肆大吃。「嗰邊生活節奏同香港有啲似。所以唔難適應，大家都快手腳，同埋有心去做好每一個工作。（接下來工作重心多數海外？）又無特別將重心擺喺邊。邊度有機會就會去嘗試。」

李佳芯今晚出席時裝活動。（葉志明攝）

Ali又透露今次角色因有江湖背景，需要霸氣一點兼罵人，每次開工都要拿出氣場，她又指平時對手黎諾懿看似傻更更，但今次也做到聲嘶力竭，而相隔7年再合作，Ali 大讚各自成熟了不少。提到黎諾懿些載二人舊照，Ali表示：「好在大家都唔係老咗好多，同埋冇整容。」而對於《麻雀樂團》播出後，觀眾大讚她與譚俊彥CP感極強，Ali表示有留意評價。「同埋大家每一次努力辛苦完幾個月出嚟嘅作品，大家鍾意、有感覺，我會覺得係好好，已經會覺得仲想點。」而過往對唱歌十分抗拒的Ali，如今態度有變，並歡迎大家找她登台。「上次唱歌冇震，係一個好大嘅突破，距離我邁向演唱會又進一大步。」