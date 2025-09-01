港姐2025｜蔡華英大熱倒灶三甲不入 　星爸發文力撐：真誠而動人

《2025香港小姐競選》決賽昨晚（31/08）圓滿結束，各獎項塵埃落定，惟賽前大熱之一、現年23歲的（3）蔡華英（Emily）最後五強止步，未能晉身三甲，結果令不少觀眾感到意外。

3號蔡華英 Emily

蔡華英在決賽當晚雖然最後飲恨於五強，不過她仍然勁好笑容，看來已看開勝負。（陳順禎攝）

畢業於英國Leeds University的蔡華英，除了是名副其實是高材生，更擁有亮麗的外表，憑藉其甜美的臉蛋與高䠷勻稱的身材，參選以來一直備受外界關注，被視為三甲熱門人選。而她童年時更曾拍攝經典韓劇《大長今》，爸爸則是前無綫藝員郭城俊，可謂自帶星二代光環。

蔡英華決賽當晚表現平穩。（電視截圖）

樣子甜美。（電視截圖）

身材平均。（電視截圖）

蔡華英在昨晚決賽中，整體表現平穩，可惜最後未能進入三甲。爸爸郭城俊賽後以「用她的笑容及實力，最終走進了五強！」為題，發文鼓勵女兒，寫道：「今晚（31/08），女兒 蔡華英 Emily 在舞台上迎來了屬於她的高光時刻。在觀眾的吶喊、支持者的掌聲，以及家人無盡的愛之下，她用心跳、舞步與笑容，寫下了屬於自己的篇章。」

首輪面試當日，在首輪面試中，郭城俊親自陪女兒去TVB面試，兩父女感情十分好。（陳釗攝）

郭城俊展示女兒童年與李英愛拍攝《大長今》的照片。（陳釗攝影）

郭城俊對女兒的決賽表現給予高度評價：「在才藝表演中，她以現代舞展現出多年的藝術底蘊；在自我介紹中，她真誠而動人；即使在以往最具挑戰的 Q&A 環節，她也勇敢迎接並交出漂亮的表現。雖然仍有進步空間，但今晚，她已經證明自己有潛力成為日後一位真正有實力的幕前演繹者。」

郭城俊決賽當晚也有親身到現場為愛女打氣。（小紅書）

從不缺席女兒每一個重要時刻。（小紅書）

此外，郭城俊也特別提到女兒在語言上的驚人進步更難得的是，從零開始到短短兩個半月，Emily 的粵語已經有驚人的躍進，這背後凝聚了無數次努力與汗水。她的每一步，都是蛻變的印記。未來，她還會繼續成長，繼續磨練，帶來更多更動人的演繹。請大家與我們一同見證她的轉變，並給予她更多的時間、更多的支持與更多的愛。因為我們相信：笑容的力量，能改變一切。」