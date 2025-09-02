港姐亞軍施宇琪曾被公屋連登仔起底力追　7年後回應：不值一提

《2025香港小姐競選》前晚（31日）圓滿結束，其中英中混血兒施宇琪（Angela）獲得亞軍，施宇琪家中五代都是高材生，全部在英國劍橋畢業。她曾就讀香港拔萃女小學、香港漢基國際學校及新加坡United World College，高中IB滿分，考入了夢寐以求的英國劍橋大學讀數學，不但於大三當選了劍橋中國學生會主席，最後更以一級榮譽成績畢業，名副其實是人生勝利組。畢業後，施宇琪據報在投行摩根士丹利擔任股票期權交易員，其興趣十分廣泛，包括：中國文學、股票、唱歌和跑步，還在才藝表演環節中，以古箏演繹《上海灘》。

但Angela除了「學霸」CV外，原來早在2018年就曾被連登仔起過底，皆因當時一位自稱在連鎖咖啡店返暑期工、就讀中大三年級的屋邨仔，就發文求助，希望網友教他如何高攀「名校大波妹」，最後經網民起底後，發現這位女神便是施宇琪。

網民透露自己在咖啡店返暑期工，有位樣靚身材正的大學生日日都來買咖啡，便對她心動，「一開始，我以為住得我個區唔係公屋就係居屋，點知打探佢之後，發現佢係住大埔舊路個啲獨立屋（唔係村屋）。」樓主勸對方加入咖啡店會員，取得對方名字後就找到其IG，發現女方居然讀劍橋，深感學歷和家底都懸殊的他，就希望網民能獻計教他追女仔。

在「有圖有真相」前提下，樓主也交出了與Angela的合照，但未有公開IG。雖然年代久遠很多圖都已變成「死圖」，所以全個帖文現已變成純文字討論，不過從神通廣大的連登仔起出的「女神」IG連結中，確實就是施宇琪。樓主當時曾表示：「佢應該唔會嫌棄我家境，因為佢份人好nice,唔會嫌棄其他人」、「我問佢有錢女洗唔洗做暑期工，佢自己都話佢係中產」、「我見佢IG post story 都成日食麥記譚仔，見佢會儲印花儲積分等，佢應該幾享受同一個窮人生活。」

不過網民都大潑冷水，指他們是兩個世界的人，勸他：「人地讀劍橋 你唔係醫生律師點追人？」、「人地家教好有禮貌唔代表唔嫌棄你。」更稱樓主純粹膚淺被施宇琪的好身材吸引，還要放上網講，十分猥瑣。之後有疑似認識施宇琪的人就透露：「當事人表示樓主曾經由Starbucks跟蹤她至沙田Citysuper, 並送贈一支原子筆作“見面禮”。」本來大家以為吹水，但樓主竟回應：「我並無從大埔墟跟住佢到沙田。佢問：做乜跟住我？跟住我地就有講有笑到佢係沙田落車。送筆比佢係因為我見到佢用D筆都冇墨，佢都笑住收，冇嫌棄。之後佢話要去幫人補習就上左的士走。」其餘網民都說他行為過激，是「變態佬」，更加冇可能追到。

從當時網民的留言所見，施宇琪見自己上連登後就急急將IG轉成私人賬戶，頭像換成與男友的合照，似是想擊退狂蜂浪蝶，且其男友都是於劍橋就讀。另外據網民分享，施宇琪疑似曾「上水」呼籲網民不要將樓主起底，力讚她是人美心善，難怪樓主「沉船」。最終樓主表示：「我已message 佢一篇道歉信，應承唔會再口喺同一間Starbucks 出現。佢話佢男朋友唔鍾意佢同其他男仔講野，所以叫我以後最好唔好message 佢。只要佢開心，我做乜都得，所以我唔會再騷擾佢。Bye bye！」

根據施宇琪選港姐時所透露，她有一位拍拖8年的男朋友，推算時間，8年前即2017年，換言之她與當年連登仔所講的男朋友至今仍感情穩定。她曾在小紅書透露，選擇回港工作都是因為男友，她在另一個post寫道：「畢業那年撞上了疫情，男友不得不回港工作。雖然我拿下了從小夢寐以求的倫敦Goldman offer ，但為了愛情毅然放棄，選擇回港。」

而《01娛樂》記者就事件訪問施宇琪，問他被連登仔力追一事，她表示已是陳年舊事，又說：「我唔係好記得個Details，所以我都唔會作出評論，就算我評論，有可能有啲細節位可能會錯，因為太耐之前，我又唔覺得係一件我人生中重要嘅事，所以都大概忘記咗大部份嘅嘢。（記者：隱約記得有件咁嘅事發生？）好隱約，我大部份都唔記得，因為真係一件好不值一提嘅事。」

