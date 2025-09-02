王君馨拍片講世界末日直指AI係元兇　勸世人覺醒：自挖墳墓都唔知

現年39歲的王君馨，自2021年離巢TVB後積極轉型，積極拍片更新社交媒體又以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，並於今年5月宣布順利誕下女兒Audrey，事業家庭兩得意。不過昨晚（1日）王君馨在IG分享了一段片段，並認為末日將至，而AI人工智能的蓬勃是主要原因。

王君馨發布片段時，同時留言寫道：「可能你哋會覺得我講嘢太激進，或者諗太多，但係呢個係事實… 我一定要用愛心說誠實話… please listen to the end of the video. 🥹」。片中王君馨表示片段是向基督教的弟兄姐妹講，覺得時間無多，現已身處在末世，並指看到AI的發展覺得好恐怖，除了進入學校、內容設計、拍片，甚至有一整部電影亦AI製作、AI藝人、AI伴侶等等，令人類分不清真與假：「真的很可怕！」

她直言如果要跟AI伴侶一起的時候，人會創造性格給AI，其實AI同時在讀取用家的一切，還可以操控用家：「將來Elon Musk發展機械人，其實整個世界很多人都在做機械人，真的很危險，感覺就很像快餐，令你感覺良好。現在已經有些人跟AI伴侶一起，然後他們有天就去自殺，因為走火入魔。」她認為將來如果大規模生產機械人，人類可以自行幫機械人換臉、聲線、身材，並指出人類現在正經歷「孤獨流行病」（Epidemic of loneliness），很多人都感到孤獨，所以他們也不需要學習怎樣去跟別人相處，如果每日習慣跟AI聊天就會上癮，誤以為跟AI很合拍。

其後王君馨提到《聖經》的《啟示錄》中提及的「獸印」：「有天會有一隻獸，全世界的人都要拜牠。因為如果不接受這個獸印，這個在頭或手裡面的晶片就做不了買賣。你看看Neurolink，確實幫助到很多人，尤其是植物人，可以恢復他們的腦部、身體。聽起來很好，但更多的是什麼？當有一天我們要放晶片在我的頭或手裡面，試想一下我們會去到一個什麼狀態？有很多訊息令我覺得我們真的到了末世。」

最後王君馨認為人類已經來到最黑暗的時代，而最可怕的是來到末世但仍然有很多人不知道末世，很多人都只懂跟著潮流走：「試想一下如果有一天，有晶片在你身體的時候，你覺得它們控制不到你嗎？我覺得好快，AI也不用幾年，可能下年已經就會有AGI，是當AI已經開始有人類的意識，現在的AI已經很真實，已經開始取代世界，我們不要繼續沉睡，還是每天一樣過日子所有的基督徒，我們要醒了，我們要知道時間來了。」加上全球有很多疾病、饑荒、天災、人禍，但最恐怖都是AI：「因為人類創造科技的同時，說是為了人類好，大家以後會更方便，工作快一點，但是在自挖墳墓也不知道。」

