黎姿李嘉欣激罕攜老公出席聚會 4對豪門夫婦同場位位猛料
撰文：董欣琪
出版：更新：
黎姿（Gigi）自與富商馬廷強結婚後升格豪門闊太，更躋身上流貴婦圈，不時與一班名媛好友聚會。日前黎姿與老公一起現身聚會，同場還有李嘉欣同老公許晉亨、遠東集團創辦人邱德根孫女邱詠賢同老公許清池及千億富三代鄭志雯同老公龐建貽，四對豪門夫婦同枱食飯，位位猛料！
黎姿與李嘉欣同是圈中女神級大美人，曾在娛樂圈發展，又同樣嫁入豪門過着少奶奶生活，不時在品牌時尚活動或名媛聚會中碰面，多年來二人都會互相為對方慶祝生日，情同姊妹。近年兩人被發現即使同場但都沒有合照，不禁惹來網民無限聯想和揣測，因而傳出閨密情生變。不過去年李嘉欣就與幾位名媛好友為黎姿提前慶生，兩人都保養得宜，狀態極佳！
而同場的另外兩對夫婦同樣背景驚人，邱詠賢是遠東集團創辦人、亞洲電視前董事主席邱德根的孫女，她在2010年嫁給恒安國際集團的太子爺許清池，夫家身家亦是過百億，婚後邱詠賢相繼誕下四名子女，除了照顧家庭之外，出身豪門，又嫁入豪門的她亦活躍於上流名媛圈，不時出席晚宴、社交活動等等，而且經常穩佔C位，可見地位很高，更被外界評為「香港名媛圈之首」！2020年邱詠賢斥約1.7億元購入九龍塘喇沙利道28號一幢洋房，翌年再斥資1.25億元購入紅磡寶其利街全幢酒店，財力雄厚！
至於鄭志雯就是「香港四大家族」之一鄭裕彤家族的第三代傳人，現時掌舵集團的酒店業務，擔任瑰麗酒店（Rosewood）集團首席行政總裁，家族擁有千億身家。鄭志雯畢業於哈佛大學應用數學和經濟學系，進入家族企業工作後即成為集團酒店事業「揸Fit人」，甚得長輩及集團高層認可。2012年3月鄭志雯與「鋼鐵大王」龐鼎元孫兒龐建貽舉行婚禮，當時在灣仔會展筵開過百席，城中名人、高官都有到場，場面熱鬧！