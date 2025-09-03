59歲黎芷珊保持單身逾十年　孖舊愛張達倫一家旅行住同一屋簷下

現年59歲的黎芷珊和46歲的張達倫曾譜姊弟戀，拍拖9年，最終因男方想結婚生仔，兩人在2012年分手。4年後，張達倫與圈外女友結婚，翌年誕下一子張凱碩（Zachary），黎芷珊卻一直保持單身。前日（1日）黎芷珊在社交平台分享與張達倫一家三口去澳洲旅行，租了一所超豪華望海景渡假屋，住在同一屋簷下。黎芷珊享受假期之餘，亦抽空回覆《01娛樂》，指分手後大家仍是好朋友，問感情是否昇華到家人一樣？她短訊回覆：「係呀！」

黎芷珊與舊愛張達倫一家去澳洲旅行，並大方分享合照。（IG@marialuisaleitao）

黎芷珊在IG寫道：「三日兩夜Airbnb at Nelson Bay. Happy holiday！Happy gathering！ 」除Tag了張達倫一家三口的IG賬戶，還有一男一女友人同行。影片可見，黎芷珊表現雀躍拿起手機走勻全屋拍攝，張達倫的兒子張凱碩一直伴隨左右，並親切稱呼：「芷珊姐姐」。

渡假屋分為兩層，他們「五大一小」只租了下層，但仍空間感十足。屋內有三間房，還有可放三邊大型梳化的巨型廳及飯廳，後花園有燒烤爐；黎芷珊不停讚美屋內外環境都「好靚」，不過最得她歡心相信是露台美景，她說：「好Chill呀，得閒坐喺度望住個海，似示範單位帶埋小朋友嚟睇」，見到張凱碩站在藤椅上，黎芷珊亦擔心小朋友會跌倒，叫他「小心呀，碩碩」！而疑似張達倫聲音問：「幾多錢？」，一把女聲說：「都唔平架呢度」，影片便終止。

拎住手機影勻全屋。（IG@marialuisaleitao）

張達倫與太太同兒子周圍望環境。（IG@marialuisaleitao）

張達倫兒子張凱碩已經8歲，鬼馬匿衣櫃叫：「芷珊姐姐」。（IG@marialuisaleitao）

連續兩天，黎芷珊都有在IG Story分享大合照，首天的節目竟然是「睇閃電」，幸天公造美，翌日朝早陽光譜照，他們一起去海邊騎駱駝，一人一隻，全部戴上安全帽，做足安全措施，而黎芷珊就帶頭騎上第一隻駱駝，負責拍攝玩得好開心。

出去騎駱駝。（IG@marialuisaleitao）

黎芷珊做先鋒負責影相！（IG@marialuisaleitao）

黎芷珊出生於澳門顯赫家族，其姑媽黎婉華是賭王何鴻燊的元配，她在18歲時經姑丈何鴻燊安排下加入無綫電視（TVB）。入行逾40年，黎芷珊先後有過多段戀情，除了初戀情人是梁家輝外，之後再與鄭伊健、陳小春、邵傳勇及張達倫交往，情史極豐富堪稱「元祖級男神收割機」。

黎芷珊享受單身生活。（IG@marialuisaleitao）

黎芷珊曾接受梁泰來《1圈圈星光背後》訪問，剖白與張達倫分手原因與年齡無關，而是雙方都需更進一步，她說：「溝通沒問題，要不然不會一起九年才分手。是因為到我年紀大了，大家一起已九年，是需要更進一步，或許是婚姻才可以繼續走下去，他是想更進一步，但我一直不相信婚姻，或許是我由細到大父母離婚的陰影，我唔想阻佢！而當初拍拖，他經常跟我說：『我唔要小朋友都得！』但到後來，我會了解他是需要一個人肯結婚、肯跟他生小朋友的人組織一個完整家庭，就像他現在那就很圓滿了。所以對於我來說，當時大家決定分開是一件很正確的事，也是很圓滿的解決方法。」

黎芷珊與張達倫再見亦是朋友。（IG@maxc）

黎芷珊情史極豐富，曾與鄭伊健等男神級影帝拍拖，堪稱「元祖級男神收割機」。（IG圖片）

黎芷珊對於在專訪中要訪問前度，她指從來不會尷尬。（影片截圖）

