55歲前TVB小生遊杜拜愛炫富周身名牌　內地妻泳池曬絕美身材

現年55歲的前TVB小生陳浩民，2011年與比他細16歲的內地模特兒蔣麗莎（Lisa）奉子成婚，五年抱四，誕下三女一子，去年舉家由上海回流香港定居。2022年10月，陳浩民和老婆蔣麗莎婚姻曾現危機，有內地傳媒爆出蔣麗莎在開直播時，指摘老公陳浩民假期時訛稱要入劇組拍戲，實際獨自一人「外出瀟灑」。

陳浩民和老婆蔣麗莎婚姻曾現危機。（抖音@蔣麗莎）

陳浩民周身名牌。（抖音@陳浩民）

二人育有三女一子。（微博@陳浩民）

五年抱四。（小紅書@蔣麗莎）

上月陳浩民和老婆蔣麗莎同遊杜拜，重拾拍拖的甜蜜，連日來在社交平台騷恩愛。倆夫妻極愛炫富，尤其是陳浩民愛將LV、GUCCI 等名牌Logo掛上身，非常搶眼。陳浩民夫婦更愛放閃，其中一段視頻可見，染了一頭金髮的陳浩民向老婆索吻：「你錫我得唔得呀？」蔣麗莎二話不說，雙手摸實老公面珠，然後大大啖錫落嘴，事後陳浩民在鏡頭前舔舔脷甚是回味，糖份指數爆燈！之後陳浩民將LV絲巾包頭，造型十足G-Dragon，加配金邊框太陽眼鏡，整體打扮年輕，完全看不出已年過半百。

兩夫妻由頭到腳都係名牌。（抖音@陳浩民）

陳浩民突然向老婆索吻。（抖音@陳浩民）

日前蔣麗莎再發放一段視頻，透露是遊杜拜時從未曝光片段，由老公視角拍攝。蔣麗莎穿上tube top花花兩件頭泳衣，配上圓型大耳環及粗頸鏈，旁邊還有一副太陽眼鏡裝飾，與老公同樣非常貪靚。蔣麗莎在無邊泳池中撥弄長及腰的秀髮，大騷美白肌膚。有網民激讚：「身材絕美」、「4個孩子，人生贏家」。不過，亦網民嫌美感欠奉，留言表示：「她明明那么瘦，但是這個視角拍的好顯壯」、「這樣一直撥頭髮好像做頭療」、「脱髮掉泳池了多不好」、「誰拍的啊？這個角度撤了吧，真心沒拍出女神的」、「換一換件泳衣」、「這樣看肉肉的」。

蔣麗莎無邊泳池大解放。（抖音@蔣麗莎）

近年陳浩民成功「洗底」打造「好老公」、「好爸爸」形象，以往他予人形象花弗，入行多年緋聞不斷，曾因拍《封神榜》與葉璇結緣，可惜有傳因「喪蒲」習慣死性不改，令葉璇斬斷一年情。2002年陳浩民又與佘詩曼合作電影《情緣汽水機》擦出愛的火花，有傳佘詩曼常出入陳浩民跑馬地家中過夜，疑似半同居，後來兩人更索性搬入北角半山同居，但最後有傳佘詩曼難忍陳浩民花心，提出分手。2011年陳浩民與蔣麗莎奉子成婚，同年被爆同陳嘉桓在橫店拍攝劇集期間攬攬錫錫，女方直指被非禮，事後陳浩民與當時臨盆在即的太太蔣麗莎召開記者會抱頭痛哭道歉。近年，陳浩民修心養性，與太太五年抱四，夫妻形影不離，一家六口幸福美滿，而且在內地發展順遂，事業家庭兩得意。

陳浩民絕對係「名牌控」。（抖音@陳浩民）

煮飯都着GUCCI。（微博@陳浩民）