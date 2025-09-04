碧咸二仔Romeo生日曬溫馨合照　Brooklyn繼續冇影網民呢個反應？

「萬人迷」碧咸（David Beckham）一家與大仔Brooklyn關係決裂成為外界焦點，Brooklyn與富二代妻子Nicola早前舉行結婚三周年誓言儀式，被爆沒有邀請父母和弟妹，完美家庭形象崩壞。日前二仔Romeo生日，母親Victoria分享了多張家庭合照，Brooklyn繼續消失，看來家變說法已成事實。

碧咸夫婦一直都是圈中的模範夫妻。（IG圖片）

Brooklyn與太太Nicola Peltz結婚3年，早前舉辦誓言更新儀式，更被爆沒有邀請父母及弟妹。（IG圖片）

Romeo日前（1日）迎來23歲生日，碧咸夫婦都在IG分享多張溫馨家庭照，碧咸更分享了Romeo的童年照，父母更分別留言：「Happy 23rd Birthday to my little boy」、「We love you so much Romeo 」。在多張家庭照中，Brooklyn繼續冇影，有不少網民看到Brooklyn如此不尊重父母及弟妹，都紛紛用到Brooklyn的IG留言：「生日快樂Romeo」、「搵吓你屋企人啦！」、「知道什麼是尊重嗎？」、「如果沒有Beckham這個姓氏，你什麼都不是！」。

三父子合照，Brooklyn繼續冇影。（IG圖片）

碧咸一向與子女關係極佳。（IG圖片）

碧咸夫婦都在IG分享多張溫馨家庭照，慶祝Romeo生日。（IG圖片）

另外，在Victoria分享的照片中，見到14歲孻女「哈七」Harper Seven長得亭亭玉立，並已經搣甩嬰兒肥，穿起露肩長裙少女感滿滿，與媽咪合照驟眼看起來似足兩姊妹。

Harper Seven長得亭亭玉立。（IG圖片）