馮盈盈靠兩招搣甩肥肉重回顏值巔峰　身材Fit爆搶晒應屆港姐鏡

《2025香港小姐競選決賽》冠亞季軍日前已誕生，冠軍由9號陳詠詩奪得，亞軍7號施宇琪，季軍13號袁文靜，1號李尹嫣則獲「友誼小姐」以及「最上鏡小姐」。四位新鮮出爐的得獎佳麗今日出席領獎活動，並接受傳媒訪問，她們的師姐朱千雪以及馮盈盈亦有份出席活動。

馮盈盈與朱千雪以及四名得獎佳麗。(陳順禎攝)

不少網民都認為今屆三甲佳麗的質素大不如前，對此朱千雪表示：「我當晚係睇電視既，覺得今屆質素好高，自己都有貼中幾位得獎佳麗，都係學歷高又靚女，狀態好好。其實網上年年都會有批評聲音，作為公眾人物對於一部唔好既評價唔需要介懷，舒服做自己就得。」而馮盈盈就表示：「我都覺得今屆好高質素，得獎佳麗都係實至名歸，唔好既comments實會有，亦係要面對同學習點樣應付，係一種練歷。」

馮盈盈與朱千雪大讚今屆港姐高質。(陳順祺攝)

馮盈盈在港姐決賽當晚獲網民激讚好靚女，與她早前參加樂易玲生日會時肥腫身材判若兩人，馮盈盈坦言早陣子的確是肥了些。她說：「總會有些時候係去旅行又或者派對多而食肥咗，慶祝場合食多咗之後，我有食返清淡啲，做運動，從營養方面入行去keep返。(有咩減肥心得？) 食酸乳酪，蔬果汁，但我唔會捱餓，咁樣唔健康。」而朱千雪就透露近期都是忙上班，平日會與老公一起夾時間來照顧仔仔。與TVB仍有約的她坦言想拍劇，但公司應該會優先考慮給予機會新人。她又謂自己是比較Chill的家長，並未有開始為一歲多的仔仔挑選學校。

馮盈盈。(陳順禎攝)